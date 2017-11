L'entrevista a l'excap de files de la CUP Anna Gabriel en 10 frases

L'excap del grup parlamentari de la CUP, la sallentina Anna Gabriel, ha conversat amb Regió7 per tal d'analitzar quin ha sigut el paper de la formació anticapitalista durant els dos últims mesos i valorar els possibles escenaris de futur de l'entrevista.

Aquestes són les 10 frases clau de l'entevista. Pots llegir l'entrevista complet a l'exdiputada en l'edició en paper del diari.

- 'El dia 10 esperem que hi hagi una proclamació de la independència i una hora abans se´ns cita per dir que no serà així, es posen sobre la taula tota una sèrie d´arguments, però no tenim accés a la font primària. Se´ns diu que hi ha una via oberta de mediació a escala internacional, però tampoc tenim accés a la font primària. Hem sabut més coses ara que el mateix dia 10'.

- 'El dia 1 d´octubre i la vaga del 3 crec que mereixien una resposta immediata del Parlament i que hauria d´haver arribat aquell mateix dia. La no-aprovació fa que l´Estat guanyi moltes posicions i que avanci molt en les seves accions en contra del procés'.

- 'Nosaltres no vam pactar res. A nosaltres se´ns informa. Nosaltres només vam reclamar que hi hagués una proclamació d´independència després dels dies 1 i 3 d´octubre, que és el que s´havia aprovat en la llei del referèndum'.

- 'Mai havíem pensat que l´Estat acceptaria el referèndum i els seus resultats'.

- 'L´anàlisi que fem de l´1 d´octubre el fem pensant en més gent, no només la que ens pot donar suport. Probablement la gestió de tot plegat no ha contribuït a explicar la situació a què ens enfrontàvem a partir d´aquell dia'.

- 'Hem comprovat que l´Estat té tota la capacitat per intervenir les nostres estructures, per convocar eleccions i per empresonar responsables polítics. Aquest és l´escenari que no s´hauria d´haver amagat'.

- 'No creiem que hi hagi possibilitat de pactar un referèndum en la propera legislatura, ni creiem que un Estat que es dibuixa tan defensor del nacionalisme espanyol i tan excloent de qualsevol altre aspiració nacional canviï'.

- 'Que la força de la gent ho pot tot? No. Però pot molt. En els últims anys. Si hi ha alguna cosa que ha posat en escac l´Estat ha sigut la mobilització popular a Catalunya, i no és un tema menor'.

- 'Ara el que sí que hem fet és internacionalitzar una situació com mai no s´havia fet'.

- 'Quan ens diuen que anem al Parlament i proclamem la República, el que veus és que hi ha una situació de molta feblesa. Si proclamaves la República, sabies que vindria el 155'.