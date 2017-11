La policia no localitza «cap sospitós ni proves de trets ni víctimes» en l'incident a Londres

La policia de Londres, Scotland Yard, ha informat en un comunicat que no ha localitzat "cap sospitós, ni proves de trets ni víctimes" a l'estació d'Oxford Circus, desallotjada aquest divendres a la tarda després d'un "incident" en què els agents han respost com si es tractés d'una possible alerta terrorista.

La policia ha anunciat minuts després que ja ha acabat els escorcolls i que tota la gent que s'havia tancat en edificis propers ja pot sortir. El metro, que havia quedat temporalment paralitzat en les estacions cèntriques d'Oxford Street i Bond Street, ja torna a circular amb normalitat.