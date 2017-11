Puigdemont avisa que el 21-D 'el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes'

El president Carles Puigdemont i candidat de Junts per Catalunya ha defensat aquest dissabte que el 21-D "el tripartit del 155 ha de sortir derrotat de les urnes" i que el president espanyol, Mariano Rajoy, n'haurà d'assumir "les conseqüències". En un discurs durant la presentació de la candidatura prop de Bruges, a Bèlgica, Puigdemont ha dit que Junts per Catalunya "ha vingut a posar l'esperança, el pacifisme i el diàleg" i "a empoderar la gent". "El moment transcendeix els partits polítics", ha dit Puigdemont, que ha recordat que hi ha "una demanda dels ciutadans" per fer "coses diferents, amb gent diferent i de manera diferent". Puigdemont ha dit que la llista pretén que "bona part de la ciutadania s'hi reconegui i s'hi pugui emmirallar". "Ara ens cal ser militants de Catalunya, que és el que demana la gent, això no va de partits polítics"; ha defensat.

En un acte amb 90 dels candidats de la llista de Junts per Catalunya, molts d'ells independents, Puigdemont ha volgut agrair el seu esforç per "agafar un avió i fer 1.300 kilòmetres" per presentar la candidatura. "Allò que us ha portat a tots vosaltres a ser aquí al nostre costat serà una pàgina de la història de Catalunya de la que es parlarà durant anys", ha dit el president, destituït pel 155. Puigdemont ha lamentat que la candidatura s'hagi de presentar "a fora, a l'exili". "Tenim davant un estat que ni tan sols accepta la possibilitat que competim en igualtat de condicions tots els que ens presentem a els eleccions", ha dit.

"Ens hem de rebel·lar davant d'aquesta situació", ha remarcat Puigdemont, que ha volgut tornar a demanar a Rajoy i les institucions europees si respectaran els resultats de les eleccions. "Si hi ha una majoria parlamentària sobiranista que vol investir l'actual president i govern, acceptaran el resultat de la voluntat dels catalans?", ha demanat el president. "O permetran que el que ens porti a presidir el govern sigui el mateix que ens porti a la presó?", ha afegit. Puigdemont ha destacat que complir el mandat popular "no és un crim", mentre que impedir-ho amb la força de les "porres" sí que ho és.

Puigdemont ha dit que la seva llista ha d'aportar "esperança" davant de les candidatures, ha dit, que aporten "por" o "resignació". "Ja n'hi ha prou de dir a la gent que són menors d'edat", ha assegurat, remarcant que el "tripartit del 155" ha de ser "derrotat a les urnes" perquè ha aplicat unes polítiques "autoritàries i democraticides". "No poden usurpar el lloc que pertoca a la gent", ha afegit el president.

Puigdemont també ha volgut recordar a l'Estat espanyol, Europa i "el tripartit del 155" que l'1-O i el 3-O els catalans van "demostrar al món" que tenen "la voluntat d'esdevenir un estat independent". "El dia 21 ho hem de ratificar, perquè el mandat de l'1-O és vigent", ha destacat.

Puigdemont també ha lamentat el "suport acrític, a moral, a vegades" i la "carta blanca" de la Unió Europea al govern de Mariano Rajoy. Segons el candidat de Junts per Catalunya, el 21-D la UE ha de veure que "se li ha acabat el crèdit" a Rajoy i que "ja n'hi ha prou de permetre-li tot". "Si Europa vol seguir donant lliçons d'autoritat moral al món", ha dit Puigdemont, mencionant la Xina o Rússia, "el primer que ha de fer és no permetre que a casa seva es violin drets civils, com s'estan violant a Catalunya".

"Si surt derrotat el 155, al senyor Rajoy li direm que això ha de tenir conseqüències, que és el que passa en democràcia", ha dit Puigdemont. El president ha assegurat que "a més repressió i intolerància" els catalans sempre posen "més democràcia i més actitud pacífica". "Dues cullerades de pau, dues cullerades de paciència i de pacifisme", ha dit, recordant que aquesta actitud fa als candidats "enormement forts".

A l'acte també han participat els candidats de la llista Elsa Artadi, Eduard Pujol, i Laura Borràs, així com els consellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, que han tingut paraules pels líders independentistes empresonats i han expressat el seu compromís en fer de la llista, que han descrit com la més semblant a la de "la gent del carrer", la guanyadora en les properes eleccions.