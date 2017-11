Agències de viatges culpen la situació política catalana del descens del turisme d'Imserso

Els hotels de Lloret compensen amb reserves europees la caiguda de les places d´Imserso, que per primera vegada en 39 anys no han quedat cobertes a Catalunya. Fa uns dies, la Federació d´Agències de Viatge Espanyoles va denunciar que a causa del procés independentista, el programa Imserso només ha comercialitzat un 20% de les places ofertes a Catalunya, quan a aquestes altures estaven sempre totes esgotades.

Els hotelers de Lloret, població que agrupa la majoria d´hotels gironins que treballen amb Imserso, treuen importància a les dades esmentades, i asseguren que en tot cas el creixement de reserves europees compensa el descens de les de l´Imserso.

El Gremi d´Hostaleria de Lloret de Mar reconeixen que els clients d´Imserso han baixat aquest any, però hi treuen importància, ja que ho compensen amb el mercat europeu. «Els hotels estan amb xifres molt semblants a l´any passat i no han notat davallada en aquestes dates. És cert que si en algun cas no tenen tants client d´Imserso, ho han compensat amb mercat europeu», assenyalen els seus representants.

Per la seva banda, la Federació d´Hostaleria de les Comarques de Girona va treure importància a les manifestacions de Fetave, indicant que és una entitat «poc representativa». Participen en el programa de l´Imserso 17 hotels gironins, dels quals 14 es troben a Lloret de Mar, dos a Tossa i un a Platja d´Aro.



Cas únic en 39 anys d'Imserso



Fa uns dies la Federació Empresarial d'Associacions Territorials d'Agències de Viatges Espanyoles (Fetave) va anunciar que dos mesos després d'iniciar-se la comercialització dels viatges de l´Imserso i per primera vegada en els 39 anys d'història del programa, segueixen quedant places disponibles, totes elles a Catalunya. Segons aquesta patronal, les agències de viatges han comercialitzat un 20% de les places disponibles a Catalunya davant la menor demanda per part dels beneficiaris del programa pel que fa als anys anteriors. Els representants de Fetave van recordar que ja el 30 de setembre van «llançar la primera veu d´alarma» sobre l´impacte negatiu de la situació política en el turisme de Catalunya.

Aquest programa, en el qual participen més de 300 hotels de tota Espanya, permet viatjar a més d'un milió de jubilats a l'any, amb la generació de 95.000 llocs de treball directes en temporada baixa.

La presidenta de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (Asacat), Nuria Martínez, va realitzar una crida per treballar per l'estabilitat, la confiança i la seguretat de la imatge de Catalunya a Espanya i a nivell internacional. «Per la seva capacitat d'acolliment i la seva riquesa vital i patrimonial, Catalunya segueix sent una de les millors destinacions turístiques del món», va afegir.

«El turisme ha de ser una oportunitat per superar aquesta crisi i no només per raons purament d'interès econòmic, sinó per aprofitar la importància que té el turisme i els viatges com l'activitat econòmica i social més inclusiva», assenyalen des de Fetave.