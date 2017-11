Els consellers destituïts d'ERC argumentaran que accepten el 155 «per imperatiu legal» i que no hi ha risc de fuga

Els consellers destituïts d'ERC Oriol Junqueras, Carles Mundó, Raül Romeva i Dolors Bassa argumentaran davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que accepten la imposició de l'article 155 de la Constitució espanyola "per imperatiu legal" i que no són susceptibles de presentar risc de fugida, entre d'altres perquè concorreran com a candidats a les eleccions del 21-D. És part de l'argumentari de la carta que la defensa dels consellers presentarà aquest dimarts al Suprem demanant que es revisin les mesures cautelars per les quals la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar l'ingrés preventiu a presó. Els consellers demanaran poder declarar només sobre aquestes mesures cautelars, i no sobre la causa en general.

A la carta també s'especificarà que els consellers no han renunciat "en cap moment" a les seves conviccions polítiques, perquè les consideren "plenament legítimes". Al costat d'això manifestaran un "compromís explícit" amb la no violència i amb la democràcia.

En paral·lel, la defensa dels consellers afirmarà que "no hi ha reiteració delictiva". Els empresonats acceptaran l'aplicació del 155 "perquè ja és un fet" des del moment que els partits sobiranistes "concorren a eleccions". Amb tot, manifestaran "la més profunda discrepància" jurídica i política.

És en aquest sentit que afirmaran que accepten el 155 "per imperatiu legal" i denunciaran que aquest article no permet cessar el Govern ni bloquejar l'activitat del Parlament. A banda, subratllaran que se n'ha impugnat l'aprovació atenent al mateix ordenament jurídic espanyol.

També argumentaran que no hi ha risc de fugida. Per arrelament familiar i, sobretot, perquè concorreran com a candidats a les eleccions del 21-D.

Finalment, també demanaran ser alliberats pel "dret a la participació política". Recordaran, així, que són càrrecs electes i que han de tenir dret a confrontar-se en igualtat de condicions amb els seus adversaris polítics. Un dret que també afecta els ciutadans, que han de poder escoltar de manera equilibrada tots els candidats a qui podran votar.