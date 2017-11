Hisenda reclama 167,4 milions d'euros a la CCMA en concepte d'IVA

L'Agència Estatal d'Administració Tributària del Ministeri d'Hisenda (AEAT) reclama 167,4 milions d'euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del pagament dels imports per deducció de l'IVA dels darrers anys 2015, 2016 i 2017 i per un canvi de criteri en l'aplicació de la llei. Concretament, Hisenda vol que la Corporació aboni l'IVA per les aportacions que la Generalitat ha fet a la Corporació aquests tres anys. En aquest sentit, ja ha paralitzat el pagament a la CCMA de l'IVA que encara no ha abonat pendent del 2016 i del corresponent 2017, el que suposa un impacte global de 147 milions d'euros. A més, amb l'aprovació d'una modificació de la Llei de l'IVA, publicada al BOE del 9 de novembre del 2017, causarà un impacte negatiu anual de 20,4 MEUR a partir del 2018.

En un comunicat, la CCMA ha expressat la seva "disconformitat" per aquesta reclamació i ha avisat que compromet "greument" la seva viabilitat. A més, ha criticat que respon a un canvi de criteri de l'administració tributària i no està avalada per cap llei.

D'altra banda, la Corporació ha recordat que ens els darrers anys ha impulsat un pla de viabilitat per ajustar les seves despeses a la contenció pressupostària del sector públic a Catalunya amb un "esforç sense precedents" amb mesures com la reducció de les estructures directives, el redimensionament de plantilla i sous i la retallada de fins un 50% en la inversió de continguts i inversions.

"Amb aquest esforç col·lectiu, la CCMA ha passat de gestionar-se amb 457,5 milions d'euros el 2010 a fer-ho amb 302,4 milions el 2017, fet que ha suposat una reducció del 34% dels recursos disponibles", ha subratllat la CCMA.