El procés d´independència català enfronta el bisbe Cañizares al solsoní Novell

Antonio Cañizares, arquebisbe de València, acusa el bisbe de Solsona, Xavier Novell, de dir «coses que no corresponen a la veritat». En una entrevista al diari La Razón, Cañizares –que en repetides ocasions ha fet declaracions en diferents àmbits que han generat polèmica– és preguntat per com valora l'actitud del bisbe solsoní. En la seva resposta, Cañizares afirma que «està confós. L'amor a Catalunya no es demostra dient coses que no corresponen a la veritat», i tot seguit afegeix que «jo estimo molt Catalunya» i acaba dient que «tergiversar la veritat històrica no és estimar Catalu-nya».

El bisbe de Solsona va fer una glossa dominical just abans de l'1 d'octubre en la qual assegurava: «Aniré a votar». En aquella glossa, Novell considerava el dret d'autodeterminació com «un dret inalienable de tota nació». En el seu text també remarcava que es tracta d'un dret reconegut per la doctrina social de l'Església i també feia referència a aquest dret citant sants pares com Pius XII, Pau VI i Joan Pau II. I, precisament, Cañizares també fa referència a Joan Pau II per defensar l'unionisme i carregar contra els indepdentistes.

De fet, al llarg de tota l'entrevista, Cañizares mostra una gran duresa contra l'independentisme català, i preguntat per si es pot ser «independentista i bon catòlic», respon que «no». Cañizares també assegura que davant el Procés l'Església ha de tenir un paper de «reconciliació, unitat, veritat i de defensa del bé comú», i tot seguit acusa els independentistes de «suscitar uns odis que no existien» i assegura que la «violència no és simplement violència física sinó agressió al contrari, això no és ser cristià», diu l'arquebisbe valencià. En canvi, no fa cap esment de les càrregues policials l'1-O i sí que assegura que li va «fer mal» sentir que es van amagar urnes del referèndum en esglésies.

En línia amb aquest discurs argumental, l'arquibisbe valencià afirma que «Catalunya es trenca. Ara per Nadal, algunes famílies que tradicionalment s'han reunit no ho poden fer. I d'altres, si es reuneixen és per parlar del temps, no per parlar dels problemes que ens afecten a tots. Hi ha divisió».

Preguntat sobre el fet que el vicepresident destituït Oriol Junqueras apel·lés a la seva condició de cristià en la seva defensa davant l'Audiència Nacional, Cañizares assegura que «ni el senyor Junqueras ni ningú pot dir que el secessionisme es basa en l'Església».

A més, també assegura que «seria molt oportú que es fes una qualificació de la no legitimitat del secessionisme en països democràtics».