El Congrés avala el 155 un mes després de la seva aprovació amb el suport del bloc constitucionalista

Un mes després de l'aprovació al Senat, la cambra baixa s'ha pronunciat per primer cop sobre el 155 i n'ha avalat les mesures. Ha estat arran d'una moció presentada pel PDeCAT, on es qüestiona la independència del poder judicial a Espanya i es demana la derogació de les mesures del 155. El bloc constitucionalista –format per PP, PSOE i Cs- ha defensat l'aplicació de l'article constitucional que va suposar, entre d'altres, la destitució del Govern en ple i la convocatòria d'eleccions per part del govern espanyol. Malgrat que el text es votarà dijous, ja ha quedat clara la distribució de forces, que es manté intacta respecte a la que es va veure el 27 d'octubre al Senat. PDeCAT i ERC han carregat contra els socialistes, especialment els diputats catalans, per considerar-los "còmplices" del PP. "Mai m'hauria imaginat que serien més fatxes que ells", ha dit el portaveu republicà, Joan Tardà.

En el text de la moció, defensada pel diputat Jordi Xuclà, es demana abordar les reformes estructurals necessàries per "garantir la independència judicial", en particular en les relacions entre l'administració i els òrgans de govern de l'administració de justícia. En un segon punt, es proposa derogar els reals decrets de "suspensió de l'autonomia de Catalunya en compliment de la singular aplicació del 155", autoritzat pel Senat.

Xuclà ha dit que amb el 155 "no han pogut aturar una realitat", tot i intentar posar en "stand by l'autogovern de Catalunya". Ha reclamat que la resposta a Catalunya ha de ser "política i no jurídica" i ha tingut un record per als consellers destituïts empresonats i també pels que són a Bèlgica. "Vostès creuen que el 155 cancel·larà la voluntat política de la majoria?", s'ha preguntat el diputat.

Crítiques als socialistes

Aquest matí, abans del debat de la moció, el PDeCAT havia instat el PSC a desmarcar-se "per dignitat" del bloc del 155, tal i com assegura que va fer l'expresident José Montilla al Senat, absentant-se de la votació. Els socialistes catalans, però, s'han alineat a les tesis de la resta del Grup Socialista. Durant el debat, el diputat Jordi Xuclà ha demanat als "diputats progressistes del PSOE" que "repudiïn" el 155 i "retornin l'autogovern".

Per part d'ERC, el portaveu, Joan Tardà, ha dit que per als "diputats del 155" el que fan els catalans és "tocar els nassos". "Creuen que són gent dolenta que ens toca els nassos i que cal acabar amb el problema", ha dit Tardà, que considera que els partits que han donat suport al 155 "no poden presumir de res". El portaveu republicà ha dit que "la república serà pacífica i democràtica o no serà" i ha avançat que si guanyen el 21-D faran "l'impossible perquè el govern espanyol abandoni la via autoritària".

Tardà també ha estat molt dur amb el PSOE i els ha acusat de ser "còmplices del PP en la intervenció de l'autogovern i l'empresonament de Govern". "Mai ens hauríem pensat que serien més fatxes que ells", ha replicat Tardà als socialistes.

Aquest matí, la portaveu del PSOE, Margarita Robles, ja deixava clar que no donarien suport a una moció que qüestionava la independència del poder judicial perquè és "absolutament independents i no es poden sembrar dubtes sobre això". A més, Robles defensava que els socialistes sempre han estat clars considerant que "l'únic responsable de l'aplicació del 155 és Puigdemont".

Per part d'En Comú Podem, el diputat Jaume Moya ha dit que són "absolutament partidaris de la derogació" del 155 i ha dit que s'oposen no només a l'aplicació a Catalunya sinó a qualsevol lloc on el PP amenaça de fer-ho "per no compartir la línia política". "Denunciem els dèficits democràtics profunds de l'estat espanyol i desitgem que sigui un estat democràtic de dret i no despòtic i autoritari", ha manifestat Moya.

La defensa del 155 de PP, PSOE i Cs

El secretari general de Cs, José Manuel Villegas, ha criticat que la moció la presenten "uns colpistes". "Haurien de venir a demanar perdó però tenen la poca decència de venir a donar lliçons de constitucionalisme", ha manifestat Villegas, que assegura que "la democràcia espanyola no es posa de genolls davant dels que la volen atacar".

La diputada del PSC Mercè Perea ha resposta Tardà. "M'acaba d'elogiar dient-me fatxa, a Serrat també li van dir", ha manifestat des de la tribuna. La diputada ha dit que els socialistes perseveraran "fins al final" i ha acusat ERC i PDeCAT de "buscar la confrontació", a banda de qualificar com a "despropòsit" la moció que, segons Perea, només busca "el titular en contra del PSC".

Per part del PP, la diputada Alícia Sánchez-Camacho ha estat l'escollida per respondre al PDeCAT. Ha fet una defensa que la justícia "és igual per a tots" i ha criticat articles inclosos en la Llei de transitorietat jurídica, tombada pel Tribunal Constitucional. També ha acusat PDeCAT i ERC de "representar el major cop al dret i les lleis en 40 anys".

Sánchez-Camacho ha dit que el 155 és una "garantia contra l'abús que vostès feien de les institucions catalanes" i ha negat que suspengui l'autonomia sinó que "l'ha reforçat". "Això és el que voldrien, però els ha sortit malament, com quasi tot", ha afegit. La diputada popular ha assegurat que amb el 155 "la Generalitat va millor" perquè, segons apunta, la Generalitat destinava diners "a les estructures d'Estat i la independència".