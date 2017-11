Albiol: «Per molt que es baixin els pantalons per sortir de la presó, no els ho perdonarem»

El candidat del PPC, Xavier García Albiol, ha avisat que per molt que ara els consellers empresonats es "baixin els pantalons" per sortir de la presó, hauran de pagar "políticament i als jutjats el dany que han fet a la població de Catalunya". "No els ho perdonarem. No acceptem les seves excuses", ha dit des del barri de Llefià de Badalona, després de visitar un mercat.

Albiol ha manifestat el seu "orgull" pel fet que l'article 155 estigui provocant una "renuncia dels ideals" per part dels independentistes però ha afegit que li produeix "vergonya" que ara diguin que la independència era "broma" i "no tenia valor". Albiol ha demanat el vot el 21-D per avalar el 155 i enviar Carles Puigdemont i Oriol Junqueras "al baül dels records i tirar-lo al mar perquè no tornin a fer mal".