El Bages registra les mínimes de la tardor a l´espera del fred rigorós

El Bages s´ha llevat aquest dimecres matí amb les mínimes més baixes d´aquesta tardor en la majoria d´observatori, a les portes d´un fred intens que ha d´arribar divendres i ha d´afectar el conjunt del país. En estacions properes al Pirineu, el mercuri ha baixat fins als 9,1 graus negatius a Das, als -7,2 a Queixans, o als -7,1 a Guixers, si bé a alta muntanya no ha estat la nit més freda.

A Manresa, la mínima ha estat de -2,5 graus, la més baixa de la tardor, i s´ha mantingut el descens continuat des de dissabte, en què la mínima es va quedar per sobre dels 4 graus positius. També hi ha hagut rècords de temperatures baixes a Artés (-4,1 graus), Sant Salvador de Guardiola (-4,3), el Pont de Vilomara (-3,6) o Fals (-3,5), i fora del Bages també hi ha observatoris que avui han tingut la mínima més baixa del que portem de tardor, com els 4,4 graus negatius de Fígols i Alinyà, els -4,1 de Castellar de n´Hug, els -3,2 de Pinós, o els -0,5 de Piera. La temperatura també ha estat especialment freda a Alp 2500 (-6,7), Puigcerdà (-5,8), o Guardiola de Berguedà (-5-5).

Un primer tast

El descens de la temperatura d´aquests darrers dies ha de continuar fins a assolir el seu màxim el cap de setmana. La forta baixada s´espera divendres, amb caigudes d´entre 5 i 10 graus, que portaran glaçades fortes al Pirineu, moderades a l´interior, i febles i puntuals al litoral, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya.

L´arribada del fred portarà nevades al Pirineu i al Prepirineu, i no es descarta també algun ruixat de neu o neu granulada a punts del quadrant nord-est. El vent també serà protagonista, ja a partir d´aquest dijous, sobretot al Pirineu, l´Empordà i les Terres de l´Ebre.