El Suprem cita a declarar divendres els consellers empresonats, Sánchez i Cuixart

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha citat a declarar el proper divendres 1 de desembre a partir de les 9.30h del matí als vuit consellers empresonats, l'expresident d'ANC, Jordi Sànchez, i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En una resolució, argumenta que vist que totes les defenses han sol·licitat la revisió de la seva situació personal considera que és oportú prendre'ls declaració i decidir si s'han de mantenir o no en presó incondicional. Junqueras i els set consellers (Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs) estan empresonats des del passat 2 de novembre a les presos d'Estremera (en el cas dels homes) i d'Alcalá-Meco (les dones).

En el cas de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, estan privats de llibertat a Soto del Real des del passat 16 d'octubre. Llarena va assumir divendres passat la causa contra el Govern i els 'Jordis' que, fins ara, s'instruïa a l'Audiència Nacional. En canvi, Lamela continuarà investigant a l'exmajor dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i a la intendent Teresa Laplana. El Suprem ja s'havia fet càrrec de la causa oberta contra Forcadell i els membres de la Mesa, que va deixar en llibertat sota fiança després de prendre'ls declaració el passat 9 de novembre.

El divendres passat, Llarena anunciava que unificava la causa oberta al Suprem contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres sobiranistes de la Mesa amb la que, fins al moment, s'estava instruint a l'Audiència Nacional contra el Govern i els líders de les entitats sobiranistes.

Després d'això, les defenses han mogut fitxa i totes elles han presentat escrits davant del Suprem per sol·licitar que puguin declarar altre cop i revisar la mesura cautelar de presó incondicional imposada per la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

Aquest dimecres, a través d'una resolució judicial, el magistrat del Suprem ha confirmat que escolta la petició de les defenses i cita a declarar tots deu el proper divendres 1 de desembre a partir de dos quarts de deu del matí.

En la resolució, destaca que els advocats dels consellers empresonats, Sànchez i Cuixart, sol·liciten que es revisi la seva situació personal i que, per tant, els prendrà declaració "en relació a la mateixa". És a dir, les preguntes aniran adreçades a esbrinar si es mantenen les condicions per imposar una presó incondicional: risc de fugida, risc de reiteració delictiva o de destrucció de proves. Sense entrar, per tant, en el fons de la qüestió i centrant l'interrogatori només en aquests aspectes.

En els escrits presentats per les defenses davant del magistrat del Suprem, els lletrats –en línies generals- coincidien en remarcar que la situació dels empresonats ha canviat, que ja no ostenten cap càrrec (han estat cessats pel 155) i que, per tant, ha desaparegut el risc tant de reiterar com de destruir proves. A més, molts d'ells són candidats a les eleccions del 21-D, un argument que esgrimeixen per defensar que no hi ha risc de fugida.

Divendres estan citats tant els consellers empresonats com també Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i els seus advocats. A la sala també hi seran els fiscals, que podran demanar novament mesures cautelars. La decisió final la tindrà el magistrat Llarena, que podria deixar en llibertat (amb fiança o sense) els vuit exconsellers, Sànchez i Cuixart.

Aquest magistrat ja va optar per aquesta mesura cautelar quan va prendre declaració a Forcadell i als membres de la Mesa. En el cas de la presidenta del Parlament, la fiança fixada va ser de 150.000 euros i la resta de membres (a excepció de Nuet, que no va tenir fiança) va ser de 25.000 euros.