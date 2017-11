Zoido diu que no ha crescut l´activitat violenta dels grups d´extrema dreta

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que no s'ha incrementat l'activitat violenta dels grups d'extrema dreta. Ha reconegut que s'han produït "fets puntuals" a Catalunya i València però que, comparativament, les dades del primer semestre del 2017 reflecteixen una davallada dels fets comesos per l'extrema dreta.

A més, ha dit que en el que portem d'any s'han registrat tres nous grups feixistes, mentre que per la part de l'extrema esquerra han estat sis. A preguntes del diputat socialista Artemi Rallo, que li ha exposat la "preocupació" per l'augment de les actituds violentes de l'extrema dreta als carrers, Zoido ha assegurat que el govern treballa amb "tolerància zero cap a tot tipus de radicalitat". Rallo ha criticat el govern espanyol per no "atrevir-se a alçar la veu contra l'extrema dreta". "Li exigim al govern espanyol una condemna contundent i inequívoca i una estratègia per aturar-ho", ha dit durant la sessió de control.

Ja als passadissos, Zoido ha recordat que hi va haver 15 detinguts per la manifestació de València i també una vintena a Barcelona i ha insistit que perseguiran la radicalitat "vingui d'on vingui".

Preguntat sobre si considera que Alemanya és un exemple de com tancar una "etapa tan negra com el feixisme", el ministre ha assegurat que a Espanya "també s'ha sabut tancar" i ha insistit que hi ha "tolerància zero amb el radicalisme".