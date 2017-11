El president del TSJC retorna als Mossos l´exclusivitat de la seguretat del Palau de Justícia

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha ordenat que la policia espanyola retiri la seva vigilància del Palau de Justícia de Barcelona, seu del TSJC i de l'Audiència, al passeig Lluís Companys, després que el passat 6 d'octubre ho ordenés per preservar la integritat de l'edifici i el normal funcionament de la institució davant d'una possible DUI. D'aquesta manera, la seguretat de la instal·lació torna a estar en mans exclusives dels Mossos d'Esquadra, que durant les últimes setmanes l'havien compartit amb policies espanyols.

En un escrit d'aquest dimecres, Barrientos ordena que aquest divendres es retirin els efectius de la policia espanyola desplegats, i que el 2 de desembre ja siguin els Mossos qui es facin càrrec en exclusiva de la seguretat. L'ordre va dirigida al cap superior de la policia espanyola a Catalunya i al comissari en cap dels Mossos, així com als caps de les unitats policials corresponents, a la Sala de Govern del TSJC i al Consell General del Poder Judicial.

Amb un reconeixement al "compliment escrupolós" de la missió encarregada a la policia espanyola, Barrientos diu que les raons que van portar a adoptar aquelles mesures de seguretat han "perdut vigència", a causa del "nivell de contenció actual dels riscos d'alteració de la legalitat constitucional i d'afectació del servei públic". Això comporta "retornar a l'ordinarietat" i fer plenament efectiva la competència exclusiva dels Mossos en matèria de vigilància d'edificis judicials que "havien realitzat de manera eficaç". Fins ara, tots dos cossos s'han fet visibles a dins i fora de l'edifici.

En la seva ordre del 6 d'octubre, Barrientos assegurava que "la decisió obeeix a la previsió d´extremar la seguretat de l´edifici i garantir el seu ple i normal funcionament davant la possibilitat que el Parlament de Catalunya decideixi" aplicar la Llei de Transitorietat, que preveu la substitució del TSJC pel Tribunal Suprem de Catalunya, així com l'elecció d'una nova cúpula judicial.

"El president del TSJC entén que la coordinació d´ambdós cossos policials pot preservar de forma més eficaç la legalitat constitucional", assegura el comunicat. Per tant, des d'aquest dilluns i d´acord amb aquesta decisió, la vigilància del Palau de Justícia és compartida per ambdós cossos policials sota el "manament" de la policia espanyola.

En un escrit de cinc pàgines, Barrientos recordava que la llei protegeix els jutges i magistrats que "es considerin inquietats o pertorbats en la seva independència" i els permet prendre les decisions oportunes per "assegurar l'acció de la justícia i restaurar l'ordre jurídic". Com que la Llei de Transitorietat "regula i desenvolupa un poder judicial que ignora la previsió constitucional" i "es constata la determinació" del Govern per fer l'aplicació efectiva d'aquesta llei suspesa pel Tribunal Constitucional, Barrientos creia que això "pertorba invariablement la integritat del TSJC i la independència dels magistrats que l'integren, inclòs el seu president, en la mesura en que porten a la seva desaparició i comprometen la funció jurisdiccional que exerceixen".

El president del TSJC també recordava que la Llei de Forces i Cossos de Seguretat encarrega a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola la vigilància i protecció dels edificis públics que ho requereixin i vetllar per la protecció i seguretat d'altes personalitats. Els Mossos tenen encarregada la seguretat del Palau de Justícia, però la mateixa llei no prohibeix la intervenció dels cossos estatals quan "ho estimin necessari les autoritats estatals competents" i insta els cossos policials a col·laborar, tot i que sempre prevaldrà el comandament d'un cos estatal per sobre d'un autonòmic.

Per tot això, i per "preservar la integritat del poder judicial i el normal funcionament del TSJC, la independència de tots els magistrats que l'integren i l'ordinari compliment dels seus deures jurisdiccionals", ordenava al cap de la policia espanyola a Catalunya que "destaqui i desplegui dins del Palau de Justícia, així com a l'entorn i perímetre si fos necessari, els efectius de la policia nacional que s'estimin imprescindibles perquè preservin la seguretat de l'edifici, el normal funcionament del TSJC i l'ordinari compliment dels seus deures judicials per a tots els seus integrants". Aquesta feina s'ha de fer amb "col·laboració dels Mossos, però sota el comandament de qui dirigeixi la unitat de la policia espanyola desplegada", concretava Barrientos.