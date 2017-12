Puigdemont no descarta seguir la via unilateral després de les eleccions del 21-D

El president de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, no va descartar seguir amb la via unilateral després de les eleccions del 21-D. En una entrevista a Els Matins de TV3 ahir, el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) va subratllar que «no es pot excloure res si l'Estat no exclou la unilateralitat».

Des de Bèlgica, Puigdemont va insistir que complir el mandat encarregat per una majoria parlamentària no pot ser mai unilateral i que, en tot cas, el que sí que seria unilateral seria «no fer-ne cas».

A més, el cap de llista de JxCat va explicar que entre avui i dissabte demanarà a la Junta Electoral Central (JEC) que «garanteixi les condicions» per poder fer campanya des de Catalunya. Preguntat sobre si pretén així tornar de Bèlgica de cara a les setmanes prèvies a les eleccions, el president destituït va ser clar: «M'encantaria i hauria de ser així».

Un dia abans que declarin el vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers destituïts que són a la presó, Puigdemont va garantir que ell i la resta de consellers que romanen a Brussel·les continuaran en mans de la justícia belga, encara que s'alliberin els presos. «Ens hem volgut posar en mans de la justícia belga i mantenim aquesta responsabilitat», i «estem en mans de la justícia belga, no volem sostreure'ns-hi, tenim el deure de ser aquí», va refermar. Això sí, va remarcar que si abans de la campanya –que comença la setmana que ve– hi ha una resolució «ferma» sobre els presos polítics «s'actuarà en conseqüència».

Diàleg «prioritari»



Va reiterar el desig de poder tornar a Catalunya perquè tant la campanya com el resultat electoral no quedin «afectats» pel fet de tenir candidats fora del país. Cal recordar que, segons el seu argumentari de campanya, JxCat prioritza el diàleg amb l'Estat després de les eleccions del 21-D però «no descarta res categòricament».

El diàleg només seria possible, segons JxCat, després que s'hagi «restaurat la democràcia». És a dir, que s'hagi investit Puigdemont com a president de la Generalitat, s'hagi posat fi al 155, s'hagi exigit l'alliberament dels «presos polítics» i s'hagin restituït les institucions. «Volem parlar de tot, com sempre hem dit. Prioritzem la via del diàleg, com hem fet sempre. Però no descartem res categòricament», afegeix el document. Puigdemont va assenyalar que «en la nova realitat espanyola el color groc és delictiu, les bales de goma, joguines a les escoles, els bons catòlics besen la Constitució, els humoristes són criminals i la ultradreta, ciutadans exemplars. I són només els entrants. Si el 21-D no guanyem, ho arrasaran tot».

Detenció «flagrant»



El cap de llista de JxCat va advertir en l'entrevista de la paradoxa que suposa que les idees polítiques que poden permetre a un candidat ser diputat o, fins i tot, president, són les mateixes que poden portar-lo a la presó. En aquest sentit, va constatar que seria «flagrant» que ell mateix pogués anar a un hipotètic debat d'investidura com a candidat a la presidència de la Generalitat, que fos escollit president, i que en sortir del Parlament la policia el detingués. Aquesta contradicció, però, va assegurar que la posaria a prova.