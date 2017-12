El temporal de neu baixa a la cota dels mil metres a la Cerdanya

La Catalunya Central viu un divendres glaçat amb temperatures molt baixes arreu i neu al Pirineu. El dia s'ha despertat amb -10ºC a Das i -8,6ºC a Guixers i una nevada que acumula gruixos de 3 cm a Puigcerdà. A 2/4 de 12 del migdia, el termòmetre marcava 2ºC a Berga i a Solsona, 6ºC a Manresa, 4ºC a Igualada i -2ºC a la capital cerdana.



El temporal de neu, que de nit ha afectat tan sols les cotes altes del Pirineu, ha començat a fer acte de presència al fons de les valls a partir de primera hora del matí. A les vuit la nevada s'ha generalitzat a la cota dels mil metres afectant les poblacions. A Puigcerdà, on la neu hi ha començat a caure abans per la seva proximitat amb la vall del Querol, hi ha acumulat tres centímetres d'una capa blanca i persistent.





Continua la nevada a Puigcerdá, a les 07'30h tenim -3'7°C pic.twitter.com/yIqScZGjy0 — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 1 de diciembre de 2017

Temperatures molt baixes a primera hora

Aquesta nit les glaçades han quedat més restringides al nord del país, ja que al sud i a ponent el vent ha limitat el refredament nocturn#meteocat pic.twitter.com/hhNXVj69xr — Meteocat (@meteocat) 1 de diciembre de 2017

La previsió

Conductors i vianants han hagut d'extremar les precaucions a l'espera de la disminució del temporal. Es tracta de la primera nevada de l'hivern a cotes baixes.El termòmetre marcava registres sota zero en bona part del Pirineu quan el dia s'ha aixecat. A 2/4 de 7 del matí, Das hi havia -10º C; a Guixers -8,6ºC; a Guardiola Berguedà -7,8ºC; a Oliana -7,7ºC; i a Puigcerdà -6,6ºC.Tot això mentre la neu ha començat a fer acte de presència.S'espera que pugui nevar a qualsevol punt, encara que les nevades seran més copioses per damunt dels 600 metres, i la cota de neu quedarà a l'entorn dels 200 metres. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les temperatures cauran encara més demà i podrieen arribar a -20ºC en algunes valls. Les precipitacions de neu seran importants demà a les comarques del Pirineu, on durant tot el cap de setmana es pot acumular més de mig metre de neu.Avui, en les primeres hores del matí, la cota de neu pot ser de 200 metres a les comarques pirinenques i al llarg del matí també hi pot haver precipitacions de neu a les cotes més baixes de la Catalunya Central. Segons les previsions, la cota de neu oscil·larà en funció de la temperatura ambient i se situarà entre 200 i 400 metres d'altura.