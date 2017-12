Comença el consell polític de la CUP a Barcelona

El consell polític de la CUP per tancar el programa electoral en vistes a les eleccions del 21 de desembre ha començat aquest dissabte al matí a la seu del partit. A fora, una cinquantena de persones es concentren en aquests moments en contra de la manifestació convocada per l'extrema dreta, responent a la crida pacífica a la militància que el partit va fer per "garantir" la celebració del Consell Polític.

Fins al carrer Casp s'hi ha desplaçat una desena de furgonetes dels Mossos, que han blindat la seu amb unes tanques. Entre les persones que s'hi ha pogut veure hi l'exdiputada i candidata per Lleida de la formació, Mireia Boya, la fins ara diputada Mireia Vehí, la portaveu del secretariat, Núria Gibert , o l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachín.