El secretariat de la CUP plega i obre un procés de renovació

Els quinze membres del secretariat nacional de la CUP van notificar aquest dissabte durant el consell polític la seva decisió d'abandonar l'òrgan executiu. Així ho van fer saber a la militància en una carta que ha avançat 'La Vanguardia' i a la qual ha tingut accés l'ACN, en què expliquen que obren un "procés de renovació" del secretariat després de "dies de debats" i tenint en compte el "context intern i extern" del propi òrgan i de la mateixa organització.

En la missiva, expliquen que les eleccions del 21-D són "l'últim repte" que afronta com a equip de treball després de 18 mesos de "tasca col·lectiva". Per aquest motiu, creuen que és un "bon moment" perquè l'organització es doti d'un nou equip de militants per entomar els reptes de futur. "Aquest últim tram de la legislatura al Principat ha estat intens i sentim que hem arribat al final del trajecte i que l'organització requereix que un nou equip engegui per dotar l'organització de l'impuls necessari", recullen.

El procés s'iniciarà, segons expliquen a la carta, quan marqui el calendari detallat que es se sotmetrà a votació al consell polític el proper 9 de desembre. La data exacta en què començarà el procés s'escollirà en base a la "voluntat de facilitar que hi hagi llistes col·lectives en la convocatòria" tenint en compte que les dates de final d'any coincideixen amb un període de vacances. Mentrestant, el secretariat nacional mantindrà les seves funcions fins a la proclamació dels nous membres per garantir el relleu polític.

Debat de futur

Així mateix, el secretariat nacional del partit es compromet a impulsar durant aquestes setmanes el debat al voltant de les assemblees nacionals "estratègica i organitzativa" previstes pel primer semestre del 2018. "El consell polític va ser clar amb aquest mandat i entenem que ens pertoca garantir que els terminis es compleixin i el procés de renovació no interfereixi en un element central per l'any que vindrà", continuen en la missiva.

Finalment, en la carta el secretariat nacional sortint afirma que té "pendent" un debat sobre si vol fer una reflexió col·lectiva per traslladar a la militància el que ha significat l'òrgan en els últims mesos i compartir "aprenentatges, autocrítiques i valoracions". En aquest sentit, agraeixen el suport rebut "per part de molts i moltes" així com les crítiques que els han permès, asseguren, "avançar i reflexionar" sobre la tasca de l'òrgan.

Algunes veus de la CUP apunten que el desgast és un dels motius per a la dimissió en bloc del Secretariat dels cupaires, ja que no tots els 15 membres que van entrar l'estiu del 2016 al Secretariat es mantenien actius hores d'ara. També, i sobretot, subratllen diverses fonts, es deu a una casualitat temporal, perquè el compromís d'aquest equip era fins a l'1-O. I tot i que no totes coincideixen, hi ha veus que defensen que aquest Secretariat tenia poca confiança i legitimitat per seguir després d'un procés intern tens per confeccionar les llistes de cara el 21-D.

Aquest Secretariat es va escollir després que al juny del 2016 en van plegar 6 dels15 membres, que van denunciar "actituds sectàries i maquiavèl·liques" a l'hora de decidir sobre la investidura d'Artur Mas i sobre l'esmena a la totalitat als pressupostos de llavors. El procés de renovació de llavors va dur a l'òrgan cupaire els 15 membres que han decidit plegar ara, i que van rebre el suport del 76,23% dels vots de la militància. El secretariat sortint estava integrat a l'inici per l'exdiputat Quim Arrufat; Natàlia Sànchez, candidata ara per Girona; Lluc Salellas; Núria Gilbert; Dani Corpas; Anna Gabaldà; Juanma Rojas ; Elisabet Punset; Eduardo Càliz; Aida Sanuy; Ricard Torné; Laura Rafecas; Xevi Generó; Albert Serrats i Òscar Simón.