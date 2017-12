Territori preveu crear un carril addicional a l´Eix Diagonal entre Igualada i Vilafranca

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat la redacció del projecte del traçat per a l'eixamplament de l'Eix Diagonal entre Igualada i Vilafranca del Penedès per implantar una secció de tres carrils de circulació (dos en un sentit i un en l'altre que s'aniran combinant), en un tram en què ara hi ha un carril per sentit. Els sentits estaran separats per una barrera central. Segons s'explica en un comunicat, l'actuació té per objectiu millorar la seguretat viària en aquest tram i incrementar la seva capacitat – ara hi passen entre 15.000 i 20.000 vehicles diaris amb puntes que poden arribar als 25.000-. Les carreteres '2+1' són un model que ja s'ha implantat amb èxit en altres països com Suècia, França o Irlanda. L'Eix Diagonal va entrar en funcionament en tot el seu recorregut el desembre de 2011 i des de llavors ha experimentat un creixement de trànsit de prop del 30%, situant-se als 15.000 vehicles diaris de mitjana. Es preveu una inversió estimada de 45 MEUR, que finançarà la Generalitat.

El projecte abasta un tram de 36 quilòmetres, dels quals se n'ampliaran 32, tot aprofitant el corredor actual. En dos trams, que sumen quatre quilòmetres, no és possible formar el nou carril per motius d'espai o per les característiques del terreny. Segons s'assenyala al comunicat, la configuració '2+1' és òptima per a volums de trànsit que poden arribar fins als 40.000 vehicles diaris.

Al llarg del recorregut, s'aniran alternant de manera equilibrada els trams '2+1' i '1+2' per afavorir els avançaments, i per això el segon carril addicional no estarà sempre en el mateix sentit de la circulació. Canviarà cada 2,5 quilòmetres aproximadament i en total la distribució serà del 50%. Segons asseguren des del Departament, l'actuació seria compatible amb un futur desdoblament de la carretera.

La carretera s´eixamplarà fins assolir una secció de tres carrils de 3,5 metres d´amplada i dos vorals d´un mínim d´1,5 metres cadascun, amb una separació dels sentits de la circulació de dos metres d´amplada. En aquesta franja central s´implantarà una barrera de separació, que comptarà amb protecció per als motoristes.

Pel que fa als terminis, Territori preveu tenir enllestit el redactat del projecte durant el primer trimestre de 2018 i poder-lo aprovar durant el tercer trimestre del mateix any. Segons el comunicat, la concessionària de l'Eix redactarà el projecte constructiu i executarà les obres amb el finançament de la Generalitat. El termini d'execució previst és de 24 mesos i els treballs podrien començar entre el 2018 i el 2019.



D'altra banda, a curt termini, el Departament de Territori i Sostenibilitat iniciarà aquest desembre una actuació de millora de la seguretat viària en tot el tram des de Manresa fins a Vilafranca del Penedès. En concret, es pintarà una franja central a la carretera de color vermell de 35 cm delimitada per bandes blanques rugoses per a reforçar la separació dels sentits de la circulació .