Citen a declarar tres als càrrecs dels Mossos de Santa Perpètua per l´1-O

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Sabadell ha iniciat la investigació de comandaments dels Mossos d'Esquadra per permetre el referèndum del passat 1 d'octubre. En una providència, el jutjat ha ordenat a la direcció dels Mossos que identifiqui en un termini màxim de cinc dies l'inspector i subinspector responsables de la Sala regional del Complex Central Egara i també el cap de la Comissaria de Santa Perpètua de Mogoda després que s'hagin investigat diversos agents en la causa relacionada amb la "desobediència per inactivitat" de la policía catalana durant l'1-O. Un cop identificats, el jutjat els citarà a declarar com a investigats "per un possible delicte de desobediència a l'autoritat judicial".

El jutjat també ha ordenat al cos dels Mossos que, en un termini màxim de cinc dies, "remetin a aquest jutjat còpia de les instruccions que per escrit s'haguessin lliurat als agents".

En la mateixa providència, el jutjat també ha requerit a la direcció del Col·legi Pere Calders de Polinyà perquè en un termini màxim de cinc dies identifiqui la persona que va exercir el càrrec o funcions de director del mateix entre els dies 27 de setembre i 1 d'octubre. Un cop identificat, també serà citada a declarar com a investigat per un presumpte "delicte de desobediència a l'autoritat judicial".