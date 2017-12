Les negociacions pel Brexit segueixen encallades però Juncker i May neguen cap «fracàs»

La primera ministra britànica, Theresa May, i el president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, han anunciat aquest dilluns a la tarda que no ha estat possible "arribar a un acord complet" sobre la primera fase del divorci del Brexit. Tot i això, May ha qualificat la cita amb el president de la Comissió Europea com a "constructiva" i ha afirmat que s'han fet "molts progressos" durant la reunió de treball mantinguda a Brussel·les només una setmana abans que tingui lloc a la capital belga la cimera que reuneix els caps d'estat i de govern dels 28.

Per la seva banda, Juncker ha apuntat durant la breu roda de premsa conjunta que la primera ministra britànica és una negociadora "dura" però ha negat que la trobada d'aquest dilluns hagi estat un "fracàs". "Tenim una comprensió comuna de la majoria dels assumptes, però n'hi ha dos o tres que encara estan oberts a discussió i que requeriran més consultes i negociacions", han informat els dos mandataris sense concretar quins són aquests aspectes que no han aconseguit desencallar. En aquesta línia, el president de la CE ha destacat que té "confiança" en arribar a un acord aquesta mateixa setmana.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha indicat a través d'una piulada a Twitter després de reunir-se amb May que estava "preparat" per a presentar aquest dimarts l'esborrany de les directrius de la UE dels 27 sobre la transició cap al Brexit. "El Regne Unit i la Comissió han demanat més temps", ha dit el president del Consell, que també ha indicat que tot i que el marge temporal és cada vegada "més ajustat", encara és "possible" un acord de cara a la cimera europea que reunirà els 28 líders europeus a Brussel·les la setmana vinent.