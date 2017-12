Rull, Turull, Mundó i Romeva surten d´Estremera i Bassa i Borràs, d´Alcalá-Meco

Els consellers cessats pel 155 Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Carles Mundó han sortit aquest dilluns de la presó d'Estremera a dos quarts de set de la tarda, un cop fet efectiu el pagament de les respectives fiances, fixades en 100.000 euros per a cadascú pel jutge Pablo Llarena. Abans, a les 4 de la tarda, han quedat en llibertat les exconselleres Dolors Bassa i Meritxell Borràs, que eren a la presó d'Alcalá-Meco.



Els sis es trobaven en presó preventiva des del passat 2 de novembre pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons. Tant a les portes d'Estremera com d'Alcalá-Meco, l'escena ha estat similar, amb familiars i diversos diputats d'ERC i del PDeCAT esperant a fora per rebre'ls. En el cas de Bassa i Borràs han sortit en furgoneta, que ha fet una breu aturada just a la sortida perquè hi entressin els familiars més propers, la mare de Borràs i els dos fills de Bassa.





L'ANC diposita els 600.000 euros de fiança

Gràcies per haver-hi estat sempre, us hem tingut al costat en tot moment. Avui sortim de la presó però ho fem sense l'Oriol, sense el Joaquim, sense els Jordis. Pensem en ells, cuidem-los cada dia i, sobretot, dignifiquem-los el 21 de desembre. Que guanyi la democràcia. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 4 de desembre de 2017

Oriol Junqueras i Joaquim Forn són ara els exmembres del Govern que queden dins d'després que aquest dilluns el jutge del Tribunal Suprem hagi decidit mantenir la presó preventiva per a ells. La mateixa decisió que també ha pres per a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que són a la presó de Soto del Real.El fiador dels imports per valor total de 600.000 euros ha estat Marcel Padrós, tresorer de l'ANC. De fet, els diners han sortit de la caixa de solidaritat de l'Assemblea i d'Òmmium Cultural i Padrós ha lliurat personalment els sis xecs en una oficina del Banc Santander a Barcelona.