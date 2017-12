Turull i Rull es conjuren per alliberar Junqueras, Forn i els ´Jordis´ i restituir el Govern

Els consellers Jordi Turull i Josep Rull, destituïts pel govern espanyol, s'han conjurat per alliberar el vicepresident Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, encara empresonats. En una roda de premsa a l'edifici Imagina de Barcelona aquest dimarts al matí, els números 4 i 6 -respectivament- de la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) per Barcelona han assegurat que dedicaran cos i ànima en la campanya per alliberar-los, restituir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, així com tot el Govern. Emocionats pel seu alliberament -aquest dilluns a la tarda-, i "tristos" pels quatre dirigents independentistes que encara estan empresonats, Turull i Rull han rebut l'escalf del propi Puigdemont, de Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluís Puig. El president i els consellers destituïts han connectat en directe des de Brussel·les per celebrar l'alliberament dels seus dos companys d'executiu, i s'han sumat al prec de no parar fins que s'hagin alliberat també Junqueras, Forn i els 'Jordis'.

Turull ha insistit que tant ell com Rull es volen "deixar la pell" perquè els quatre presos surtin de la presó, i perquè Puigdemont "torni a ser president". Davant de molts candidats de la llista de JxCat, i de Marta Pascal i David Bonvehí -la plana major de la direcció del PDeCAT-, els dos consellers han rebutjat el 155 i han dit que consideren que l'article és "il·legal" des del punt de vista polític. Turull ha refermat el seu compromís per col·laborar durant la campanya i, de fet, aquest dimarts a la tarda farà una passejada per Reus, previ al míting de JxCat.

El conseller de la Presidència destituït ha assegurat que el 21-D es demostrarà qui vol convèncer a través de, només, "paperetes i urnes", i qui vol intentar vèncer amb "porres, querelles, empresonaments i gent a l'exili". Al seu torn, Rull ha emplaçat la ciutadania a lluitar per alliberar Junqueras, Forn i els 'Jordis', i perquè Puigdemont torni a Catalunya "altra vegada com a president".



El comiat d'altres presos



Els dos candidats de JxCat han explicat detalls i anècdotes de la presó. Per exemple, Rull ha relatat que un dels funcionaris a la recepció de la presó li va etzibar: "Se us ha acabat la tonteria, et passaràs tant temps aquí que t'aprendràs de memòria aquest auto". Això sí, els dos consellers han agraït el tracte de la majoria de funcionaris de la presó, de qui han dit que són "professionals solvents i seriosos".

Turull ha detallat que han tingut molt bona relació amb altres presos i que, fins i tot, en ser alliberats aquest dilluns a la tarda diversos reclusos els van acomiadar amb aplaudiments i abraçades. "Què hi feu aquí? Nosaltres sabem per què hi som, però vosaltres?", ha explicat Turull que els preguntaven els presos els primers dies.

El portaveu del Govern i conseller de Presidència destituït per l'Estat ha insistit en la importància d'enviar cartes als presos i ha assegurat que les missives els donaven "força i coratge". Turull també ha criticat amb duresa que el president espanyol, Mariano Rajoy, digués que s'havia "tornat a la normalitat" a Catalunya amb l'empresonament dels consellers, Junqueras i els 'Jordis'. "Quina és la normalitat per Rajoy? És aquesta?", ha exclamat enmig de l'esbroncada que els candidats de JxCat han enviat al president de l'Estat espanyol.



"Per ells"



Turull no ha volgut valorar la retirada de l'euroordre, tot argumentant que prefereix esperar a conèixer l'opinió dels juristes i advocats. Finalment, ha asseverat que del clam de l'"a por ellos" que s'ha proclamat des de l'unionisme, el 21-D l'independentisme ha de votar "per ells", en referència als qui encara estan a la presó.

Rull ha explicat que el primer que ha fet aquest matí és "menjar-se a petons" els seus fills i anar a veure la seva mare. "Diguem-nos coses boniques", ha reclamat el conseller de Territori, tot citant el periodista desaparegut Carles Capdevila. Turull també ha dit que el primer que ha fet aquest dimarts ha estat portar la seva filla a l'escola, enmig dels aplaudiments del públic.



Connexió sorpresa amb Brussel·les



En acabar la roda de premsa, i abans del torn de preguntes dels periodistes, Turull i Rull han tingut una sorpresa quan per la pantalla de l'escenari s'ha connectat en directe, via Skype, amb Puigdemont, Comín, Ponsatí i Puig, des de Brussel·les. Un per un han felicitat Turull i Rull pel seu alliberament. "Ens teniu al nostre costat, esperem recuperar la normalitat. Endavant!", ha proclamat Puigdemont. Després, la consellera d'ensenyament destituïda s'ha mostrat "molt contenta" perquè puguin tornar amb les seves famílies.

Comín ha reconegut que el que més desitjava era trucar-los personalment per parlar: "Ho necessito, estem molt contents per vosaltres, i estem indignats pel Quim, l'Oriol i els 'Jordis'". Finalment, el conseller de Cultura ha dit que es faran els "impossibles" perquè el 21-D hi hagi una victòria "aclaparadora" de l'independentisme: "Ho celebrarem junts", ha conclòs.