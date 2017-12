Dolors Bassa cau i es trenca el nas

Dolors Bassa, cap de llista d'ERC per Girona en les eleccions del 21-D, ha patit un accident avui que podria afectar la seva activitat en la campanya electoral. Segons ha relatat ella mateixa avui en el seu perfil de Twitter, avui estava caminant pel Montgrí quan ha patit una caiguda en la que s'ha trencat el nas i li ha provocat una ferida que ha obligat a practicar-li 5 punts de suturar a la cara. Tot i el contratemps, assegura que manté la "convicció ferma" de cara a les eleccions del 21-D.





Dolors Bassa, cessada com a consellera de Treball i Benestar Social per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, va sortir dilluns de la presó, després de més d'un mes de reclusió provisional. Durant el primer acte de campanya, celebrat l'endemà a la seva vila natal de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), més de 600 persones la van rebre amb aplaudiments i crits de "Llibertat!"."M'han privat de llibertat, però el que més m'ha dolgut és que m'han allunyat de tot allò que estimo", va dir davant l'auditori. Dolors va dir que aquesta campanya electoral que ara comença "va de democràcia, no de poder engarjolar sentiments ni emocions". Al seu parlament, la cap de llista també va revelar quina resposta va donar al jutge del Suprem Pablo Llarena quan li va demanar per quin partit es presentava al 21-D: "Sóc militant d'ERC, un partit legal, legítim i amb l'ideal de la independència" .