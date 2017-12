Ahir a primera hora del matí van arribar a Brussel·les els darrers autobusos carregats de berguedans per participar a la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural. Centenars de veïns de la comarca van voler ser ahir a Bèlgica per fer sentir la veu del moviment independentista al cor d'Europa.

Els germans Marc i Cesc Marginet ja van arribar al país dimecres i juntament amb una trentena més de berguedans van passar la nit a Bruges. Ahir al matí, ben d'hora, van desplaçar-se fins a Brussel·les per participar a la manifestació. «Hem tingut alguns problemes per arribar, perquè estava pleníssim, però sense voler-ho ens hem trobat al mig de la multitud i hem arribat fins a la plaça on s'han fet els parlaments», explicaven ahir a la tarda a Regió7. «Estàvem cansats i feia molt fred, però ens hem fet sentir i pràcticament tothom ha aguantat estoicament fins al final», van relatar. La berguedana Queralt Cortina també era ahir a Brussel·les en una manifestació que va definir com a «multitudinària i emocionant i amb el respecte i el civisme que ens caracteritza als catalans».

Entre els berguedans presents també hi havia alcaldes de municipis de la comarca, com el de Gironella, David Font, que assegurava que ahir va ser un «dia històric per demostrar que els catalans no ens resignarem. Demanem d'una manera molt clara que Europa escolti aquest clam unitari del poble català i que respecti el resultat que surti de les urnes del 21 de desembre».

Després d'hores fora de casa, la majoria de berguedans ja fan camí cap a la comarca, en bus o en cotxe, i esperen arribar avui o demà.