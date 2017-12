«Ha estat un viatge i una manifestació de germanor»

«Ha estat un viatge ple de germanor», explicava Marc Grané, un jove igualadí que juntament amb tres amics van decidir aprofitar les festivitats per conduir fins a la capital d'Europa. Ells són dels que van preferir el vehicle privat; i després de «17 hores ben bones» de trajecte es van plantar dimecres a Brussel·les.

Grané comentava que «les carreteres anaven plenes de cotxes catalans, era al·lucinant. A cada àrea de servei on paràvem vèiem gent amb el llaç groc i estelades». També afegia que a l'autovia se saludaven amb altres viatgers que, com ells, anaven a Bèlgica en cotxe.

A part del cotxe, l'oferta d'arribar-hi en autobús per part de l'ANC anoienca va congregar més de 160 persones. Gemma Riba, una anoienca de l'Assemblea que ha participat en aquesta iniciativa, explicava que «el temps no ha acompanyat gens a la manifestació», i que el fred i la pluja van estar presents les més de tres hores que va durar el recorregut. «Havíem citat la gent de l'Anoia una hora abans que la convocatòria oficial per tal d'anar junts, en bloc», explicava Riba, «però ha estat impossible de la gent que ja hi havia a aquella hora al punt de reunió». Tot i això l'anoienca apuntava que la manifestació va ser un èxit, «semblava un Onze de Setembre, però a Brussel·les».