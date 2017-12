Manresa es desperta a -1,8 ºC; Berga a -0,7 ºC

El fred segueix ben present, tot i que amb menys estridència. Aquest divendres, a les 8 del matí i per dotzè dia seguit, el termòmetre marcava una temperatura per sota dels zero graus a Manresa: -1,8 ºC . A Berga era de -0,7 ºC, 0,6 ºC a Igualada i 0,4ºC a Moià.

La previsió del temps per avui segons el Meteocat avisa que el cel estarà molt ennuvolat en conjunt fins al migdia. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà de nord a sud i quedarà entre poc i mig ennuvolat per núvols alts en general, i localment entre mig i molt ennuvolat al litoral central, sud de la costa Brava, est de la plana de Lleida i al Port. A banda, al vessant nord del Pirineu estarà molt ennuvolat o cobert tot el dia.

Al vessant nord del Pirineu s'esperen precipitacions d'intensitat feble o localment moderada. Al matí no es descarten precipitacions febles i aïllades a la resta del Pirineu. A partir de mitja tarda són probables alguns ruixats locals a punts del nord del litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava.

La cota de neu al vessant nord voltarà els 2000 metres a primera hora del matí i baixarà als 1300 metres al migdia. Al final del dia nevarà a totes les cotes al vessant nord del Pirineu, mentre que a la resta del territori la cota voltarà els 1200 metres.