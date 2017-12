ERC guanya les eleccions, Cs segona i Junts per Catalunya continua pujant

ERC guanyaria les eleccions del 21-D amb una forquilla d'entre 32 i 33 diputats i el 22,5% dels vots en un intens frec a frec amb Cs, que obtindria 29-30 escons i un 21,5% dels sufragis, en un nou sondeig que publica el diari madrileny 'El Español'. Els republicans baixarien dels 35-37 diputats que li pronosticaven la setmana passada en detriment de Junts per Catalunya, que continua amb la seva pujada i sumaria 27-28 escons i un 19,8% dels vots. La 'llista del president' augmenta un 0,8% en intenció de vot i 1-2 diputats més en només set dies, segons l'enquesta elaborada per Sociométrica. Paral·lelament, la CUP tindria 8 diputats i un 5,5% dels sufragis, i això faria que l'independentisme tornés a fregar la majoria absoluta al Parlament amb una forquilla d'entre 67 i 69 diputats i el 47,8% dels vots. La quarta posició el 21-D seria per al PSC amb 21-22 escons, i Catalunya en Comú-Podem aconseguiria 9 diputats (millorant els 7 de la primera onada del sondeig de 'El Español', però encara lluny dels 11 de CSQP en els comicis del 27-S del 2015).

Finalment, es confirmaria la clara davallada del PP dels 11 escons actuals a només 6-7, amb una intenció de vot de només el 5,4% a Catalunya. Segons l'enquesta electoral, realitzada entre el 27 de novembre i el 8 de desembre, el bloc constitucionalista format per Cs (29-30), PSC (21-22) i PP (6-7) aconseguiria un màxim de 59 escons i només podria aspirar a una hipotètica majoria absoluta amb els 9 diputats de la Catalunya en Comú-Podem de Xavier Domènech.