Puigdemont: «Cal triar entre la república dels ciutadans o la monarquia del 155»

«A les eleccions del proper 21 de desembre cal triar entre la república dels ciutadans o la monarquia del 155», va repetir en reiterades ocasions Carles Puigdemont durant el seu discurs. El president a l'exili va dirigir-se ahir, des de Brussel·les a través d'una videconferència en directe, als assistents a l'acte de campanya de Junts per Catalunya que va acollir Berga. Puigdemont, des del cor d'Europa, va parlar directament als berguedans per agrair-los el suport rebut en els darrers mesos i durant tot el camí cap a la independència. «Els berguedans heu respost sempre que el país us ha necessitat», va afirmar mentre el públic esclatava en aplaudiments.

La intervenció de Puigdemont era la més esperada per l'auditori que va omplir a vessar la sala del Pavelló de Suècia de la capital berguedana en el primer acte de campanya de Junts per Catalunya a la comarca. Puigdemont va demanar el vot assegurant que «la pitjor notícia que pot rebre en Mariano Rajoy és que ha estat derrotat per vosaltres, per les persones a les quals va dir-vos que havíeu votat malament el 27 de setembre del 2015, a les quals us volia impedir votar l'1 d'octubre i a les quals us està dient quins colors podeu portar».

Puigdemont va criticar l'acció del Govern de Rajoy i dels partits que li estan donant suport. «Qui pega, empresona i suspèn l'autonomia ho fa perquè vol fer-ho. Prou de fer-nos creure que ho fan per protegir-nos de nosaltres mateixos perquè no sabem el que ens convé. Prou de dir a les víctimes que són els responsables del dany que ells ens estan causant», va afirmar amb contundència. «El tripartit del 155 i de la por no ens aportarà res de positiu. O és que defensaran els interessos dels catalans els que ara estan atacant les nostres institucions?», va preguntar. «Nosaltres posem la confiança i la il·lusió davant de la por i la sospita. No ens resignem ni ens resignarem, i a més a més guanyarem», va acabar Puigdemont, «per beneficiar les generacions futures».



Agraïment de Turull

Abans de Puigdemont va parlar Jordi Turull, el conseller de la Presidència que fa pocs dies va sortir de la presó, que va agrair el suport rebut per la ciutadania i pels berguedans. «Sabeu què és estar tancat en una cel·la i rebre una postal del Berguedà amb la imatge del Pedraforca? Et dóna llibertat i t'emociona», va confessar.

Turull va resumir la seva tasca durant la campanya en tres accions: «dedicarem les 24 hores del dia a agrair el suport rebut des de la presó per tots els catalans, a lluitar perquè els meus companys puguin sortir en llibertat i perquè els que van ser escollits democràticament com a representants d'aquest país puguin tornar de l'exili».

A l'acte també van participar Lluís Vall, regidor de l'Ajuntament de Gironella i candidat del Berguedà a la llista de Puigdemont al número 50; Aurora Madaula, número 9 a la candidatura amb arrels berguedanes; la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; i el fins fa poc director de Rac1, Eduard Pujols, que ocupen, respectivament, el número 5 i 8 de Junts per Catalunya a Barcelona.