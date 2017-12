La tarda d´ahir va ser la més curta de l´any i la d´avui durarà dos segons més

Ahir va ser el dia de l'any amb la tarda més curta. Avui es farà fosc dos segons més tard. Els matins, en canvi, continuaran escurçant-se fins al dia 3 de gener. I en conjunt, el dia més curt serà el del solstici d'hivern, que s'escau el dia 21 de desembre, a les 16:28 h.

Com és possible que això passi si encara no ha arribat el dia més curt de l'any? La resposta principal és que la durada del dia, és a dir, el temps que triga el sol a tornar al meridià on vivim, no són exactament 24 hores. El fet que la Terra giri al voltant del Sol amb una òrbita lleugerament el·líptica, sumat al fet que donem voltes al voltant del Sol amb una lleugera inclinació, fan que els dies a l'hivern siguin una mica més curts.

El dia dura 24 hores de mitjana al cap de l'any, però són pocs els dies que duren exactament 1.440 minuts. Com que oficialment el nostre dia dura sempre el mateix, això provoca una lleugera desviació que fa que el migdia solar no coincideixi amb el migdia oficial. La diferència entre el que marca el nostre rellotge i el que marca el rellotge real del dia solar pot arribar a ser de 16 minuts en alguns moments de l'any. D'aquesta manera, a la nostra latitud la tarda es comença a allargar al voltant del 7 de desembre, unes dues setmanes abans del dia més curt.