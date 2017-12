Càrregues policials davant el Museu de Lleida durant l´operació Sixena

Manifestants concentrats davant el Museu de Lleida han rebut càrregues policials per part dels Mossos d'Esquadra, que volien ampliar el cordó per garantir la seguretat del trasllat de les 44 obres de Sixena a Aragó..





La Guàrdia Civil comença el trasllat

Un "cafè" davant del museu

Un conflicte que ve de lluny

Les càrregues s'han produït sobre les 8:45 hores d'aquest dilluns a la Rambla d'Aragó de la capital del Segrià, quan la policia catalana ha mirat d'ampliar el cordó davant la façana principal del museu i, davant la negativa dels manifestants, ha iniciat diverses càrregues, on es concentren 200 persones.Els serveis mèdics atenen sobre les 8:55 hores un home que ha explicat haver rebut un cop de porra i que és atès per una taquicàrdia.Una desena de vehicles de la Guàrdia Civil s'ha personat al Museu de Lleida. El dispositiu policial s'ha personat a l'equipament acompanyats d'una furgoneta i un camió, del qual estan descarregant caixes. Hores abans, just passada la mitjanit, també han entrat a l'equipament funcionaris del museu.Una cinquantena de persones es concentren a fora, malgrat que els Mossos d'Esquadra tenen blindat l'entorn del museu per impedir-hi l'entrada. El termini marcat pel jutge d'Osca perque es troben al Museu de Lleida expirava aquesta mitjanit. Si es compleixen els pronòstics, les peces es començaran a empaquetar i a carregar en un camió les properes hores.De moment, es compleix el guió que marca la providència judicial coneguda dijous passat. Un fort dispositiu policial acompanyat per tècnics aragonesos, una furgoneta i un camió per e. Tot el cap de setmana s'han generat reaccions entorn del polèmic trasllat. Els museus catalans s'han posicionat en contra i han qüestionat que es facin en condicions òptimes per a la seguretat de les peces.D'aquesta manera, tot fa pensar que aquest dillunsquan van arribar al monestir de Sixena les 53 obres que es conservaven als magatzem del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona, un compliment parcial de la sentència que obligava el trasllat també de les de l'equipament lleidatà, catalogades i protegides per la Llei de Patrimoni. Uns béns amb menys valor artístic i històric que les 44 que es van dipositar a Lleida. El MNAC encara exhibeix les pintures murals del monestir però també hi ha resolucions judicials que ordenen el seu trasllat a Sixena.En paral·lel, a través de les xarxes ha circulat una invitació a fer "un cafè" davant del Museu a partir de les 7:00 del matí, iniciativa secundada per la CUP. Aquest diumenge al vespre desenes de persones ja s'han concentrat davant l'equipament contra el que consideren un "espoli de l'Estat al Museu de Lleida" i s'han emplaçat a defensar-lo aquest dilluns a primera hora del matí.El director del Museu, Josep Giralt, ha assegurat que si s'ha de complir amb el trasllat, ho faran "com si fos un préstec", però s'ha desmarcat del que passi a fora del centre. Per la seva part el Govern de l'Aragó ha assegurat que es troba preparat per dur a terme el trasllat de les 44 peces i portar-les al seu nou destí amb garanties de seguretat.Tot es va accelerar quan dijous passat el titular del jutjat d'instrucció número 1 d'Osca va signar una providència perper endur-se les 44 obres d'art del monestir de Sixena dipositades en aquest espai. El text dona permís tant a la Guàrdia Civil com a la resta de cossos de seguretat que aquesta consideri oportú com a Policia Judicial perquè accedeixin al recinte museístic a partir de la propera mitjanit.El jutge, doncs, va tirar endavant amb l'ordre de retirada de les obres d'art abans de resoldre el recurs interposat pel Departament de Cultura, ara en mans del Ministeri homòleg en virtut de l'aplicació de l'article 155, que demanava aturar la mesura. També l'alcalde Àngel Ros va presentar un recurs de súplica a l'Audiència d'Osca contra el trasllat de les 44 obres.Anteriorment la Generalitat no va recórrer la providència del jutjat número 1 d'Osca del 15 de novembre en què es requeria al Ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que donés compliment a les resolucions judicials provisionals i lliurés a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi.Des de l'Aragó, les institucions, l'església i la societat civil organitzada a través de la plataforma 'Sijena Si' esperen que el "retorn" de les obres del monestir sigui el "primer pas" i partir d'aquí segueixin el mateix camí les més de cent peces d'art sacre de parròquies de la Franja que són a Lleida i que reclamen el bisbat de Barbastre-Montsó i els ajuntaments de Berbegal, El Tormillo i Peralta de Alcofea. Litigis que fa més de dues dècades que duren amb sentències vaticanes que donen la raó a la part aragonesa.