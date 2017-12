El Tribunal de Comptes embarga la casa de Mas

El Tribunal de Comptes ha acceptat com a aval els immobles aportats per l'expresident Artur Mas i els exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau i Joana Ortega. L'òrgan fiscalitzador els demana una fiança de 5,2 MEUR, és la quantitat que calcula que es va destinar de les arques públiques per organitzar la consulta del 9-N. Fins al moment, ja han ingressat fins a 2,8 MEUR i, per arribar a la resta, havien proposat al tribunal aportar immobles de la seva propietat com a aval. Fa uns dies, aquest organisme els va confirmar que acceptava les propietats que havien proposat i, fins que s'acabi el procediment i es tanqui la causa, tots quedaran embargats provisionalment i, per tant, no els podran vendre. Tot i això, podran seguir disposant-ne. Entre els immobles aportats també n'hi havia de l'exsecretari general de Presidència, Jordi Vilajoana.

Fins al moment, Mas, Ortega, Rigau i Homs ja han aportat 2,8 MEUR en efectiu i, per arribar al total de la fiança reclamada (5,2 MEUR) havien proposat al Tribunal de Comptes aportar propietats com a aval.

El Tribunal de Comptes va rebre aquesta informació el passat 17 de novembre i ha estat unes setmanes analitzant l'estat de cadascuna de les propietats aportades.