Els Mossos entren a Salut i Justícia per demanar la retirada de cartells polítics i llaços grocs

Llaços grocs per la llibertat dels presos.

Llaços grocs per la llibertat dels presos. ACN

Agents dels Mossos d'Esquadra han entrat en les últimes hores almenys als departaments de Salut i Justícia de la Generalitat per demanar la retirada de simbologia política com llaços grocs o cartells a favor de la llibertat dels 'presos polítics'. Arran dels requeriments de la Junta Electoral, la policia catalana s'ha dirigit físicament a les seus dels departaments i ha instat els funcionaris i treballadors públics a retirar ells mateixos la simbologia política visible. Alguns treballadors públics s'han queixat a Twitter que els agents s'han apuntat els números dels despatxos que mostraven les pancartes o llaços.

Segons han explicat fonts dels Mossos a l'ACN, la policia catalana compleix una notificació general de la Junta Electoral Central (JEC) que prohibeix exhibir a l'exterior dels edificis públics o a les zones d'accés lliure per la ciutadania qualsevol símbol que pugui malmetre la neutralitat de l'administració pública, sigui la que sigui.

Per això, els Mossos han actuat cada cop que han rebut una denúncia d'algun partit, entitat o particular, així com de la Junta Electoral, però també ho han fet d'ofici quan alguna patrulla ha vist els cartells o llaços directament.

Quan van als departaments o a l'Institut Català del Sòl (Incasòl), com van fer aquest dimarts, els agents insten als responsables de l'edifici i als seus treballadors a retirar la simbologia política per ordre de la JEC. En tots els casos aixequen una acta sobre el tipus de simbologia i la seva ubicació, així com la resposta dels treballadors. En cap cas retiren directament la simbologia ni se l'enduen, han assegurat fonts dels Mossos.