El Govern va estudiar fer una xarxa educativa alternativa sense funcionaris

El Govern català va estudiar, al costat dels responsables del programa d'innovació pedagògica Escola Nova XXI, crear una xarxa educativa alternativa com a «estructura d'Estat», sense personal funcionari i en la qual els centres tinguessin «autonomia» per contractar mestres amb «garanties laborals».

Així es desprèn d'un informe de la Guàrdia Civil, a què va tenir accés Efe, sobre l'agenda confiscada a l'exnúmero dos del Departament d'Economia Josep Maria Jové, en la qual aquest anotava a mà les reunions del «sanedrí» polític que va dissenyar el full de ruta cap a la independència unilateral.

Les anotacions de l'agenda revelen que Jové es va reunir amb Eduard Vallory, director del programa d'innovació pedagògica Escola Nova XXI, després que la CUP manifestés el seu malestar per la gestió del Departament d'Educació en trobades privades de la formació anticapitalista amb Jxsí i el Govern.

A la reunió amb Vallory, segons les anotacions de Jové, s'aborda la necessitat d'impulsar l'educació com a «estructura d'Estat» i la forma de crear un sistema «el més avançat possible», davant una estructura actual «dissenyada per l'Estat espanyol al segle XIX copiant erròniament Alemanya i França» amb una «escola despersonalitzada sense projecte propi».

Les anotacions de Jové apunten a la necessitat d'impulsar un «model propi a cada escola», amb «direcció i capacitat de selecció» i «rendiment de comptes» i afegeixen: «personal no funcionari, contracte laboral amb garanties».

Sota l'epígraf «estratègia», Jové anota: «no crear noves places de funcionaris en els pròxims 6/8 anys, es jubila el 30%. Anàlisis del sistema alternatiu a implantar. Escoles de consorcis locals i que la Generalitat paga el 100 %».



«Etapa de transició»



Les notes al·ludeixen a una «etapa de transició» en la qual es podria crear una «xarxa alternativa Escola Nova XXI» i assenyala que «el sistema està paralitzat per culpa del Departament i la força dels sindicats. Els mínims que podem pensar que són un privilegi siguin universals per a tots», resen els apunts de Jové.

«El sistema no es pot fer amb el marc espanyol», prossegueixen les anotacions de Jové, que afegeix: «Com podem estructurar un sistema públic de reconversió? ¡10 a 15 anys! Necessari començar a pensar-ho i això no es pot fer des del Departament d'Educació».

L'exnúmero dos d'Economia va anotar també en la seva agenda la pregunta «quina capacitat tenim de desenvolupar l'embrió del sistema educatiu que volem?», davant la qual cosa esbossa com a resposta: «La LEC (llei d'Educació de Catalunya) té un article no desenvolupat que permet desenvolupar la xarxa municipal que no depengui de les estructures estatals que està reproduïda també a nivell Generalitat».

Per altra banda, el full de ruta que ERC va dissenyar per avançar cap a la independència en vigílies de les eleccions del 27-S del 2015 apostava perquè els republicans desenvolupessin un paper central per unir en un mateix projecte la CDC d'Artur Mas amb la CUP: «sense «procés» no hi ha abraçades».

«Sense «procés» no hi ha abraçades. Què és més responsable? Donar suport al Govern i qüestionar una consulta parany que no ha servit de res més que per 'salvar' la figura de Mas? o abandonar el Govern (amb tres diputats tampoc podrien fer res, però amb 10-15...) i gesticular en una equació de maquillatge sobiranista?», recollia Jové.