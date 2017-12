La justícia belga arxiva el cas de l'euroordre de Puigdemont i els exconsellers

La justícia belga ha donat aquest dijous per tancat el cas de l´euroordre de detenció del president Carles Puigdemont i els consellers destituïts Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Toni Comín, després que el Tribunal Suprem retirés les cinc ordres europees de detenció contra ells. El jutge belga que instruïa el cas l´ha arxivat després d´una audiència a porta tancada i de pocs minuts de durada a la qual han assistit alguns dels advocats de la defensa. Això suposa que, de forma oficial, les mesures cautelars imposades per la justícia belga queden anul·lades i que Puigdemont i els consellers ja poden, si ho volen, marxar de Bèlgica. Amb tot, l´ordre de detenció a l´estat espanyol continua vigent, fet que podria suposar el seu arrest si trepitgen territori espanyol.

Aquest dijous és el dia que la justícia belga va marcar per comunicar la decisió sobre la petició d'extradició de Puigdemont i els consellers que són amb ell a Brussel·les. La retirada de l´euroordre, però, ha paralitzat el procés judicial a Bèlgica, ara ja oficialment tancat.

Les mesures cautelars imposades al principi de la instrucció pel jutge belga van deixar d´estar en vigor de facto el 5 de desembre, dia en què la fiscalia de Brussel·les va confirmar que havia rebut la retirada de l'ordre de detenció europea per part de la justícia espanyola. Amb tot, el ministeri fiscal de Brussel·les va anunciar llavors que calia formalment que el president de la Cambra del Consell fixés una audiència en una data ulterior perquè la fiscalia notifiqués la decisió del Tribunal Suprem al jutge belga i aquest constatés que el cas "ja no és aplicable".

Segons va especificar la fiscalia en aquell moment era important el "caràcter definitiu" de la decisió de retirar l´euroordre. L'audiència ha durat pocs minuts, s´ha fet a porta tancada i només ha comptat amb alguns dels advocats de la defensa. Per contra, Puigdemont i els consellers destituïts han optat per no assistir-hi, una opció a la qual tenien dret.