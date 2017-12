L'alcalde de Callús és el tercer càrrec electe del Bages imputat per l'1-O

L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, i el primer tinent de Sant Joan, Jordi Pesarrodona, no són els únics càrrecs electes del Bages imputats per desobediència per l'1-O. El Jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa, que centralitza totes les investigacions sobre la jornada del referèndum a la comarca, ha obert un tercer procediment per desobediència contra l'alcalde de Callús, Joan Badia, segons van confirmar ahir a Regió7 fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Tant Hernàndez com Pesarrodona ja han rebut les citacions per declarar com a investigats, tal com publicava ahir aquest diari. En canvi, el callussenc Joan Badia, fins ahir a la tarda, encara no havia rebut la notificació ni a l'ajuntament ni al domicili particular.

Fonts del TSJC han confirmat els tres procediments de desobediència que el Jutjat 2 de Manresa ha obert contra Badia, Hernàndez i Pesarrodona. Tot i així, de moment, no han especificat per quin motiu han estat imputats per aquest delicte, i per què altres càrrecs electes aparentment en la mateixa situació no estan sent investigats. Es dóna el cas que Badia, Hernàndez i Pesarrodona representen tres dels quatre pobles del Bages que l'1 d'octubre van rebre les càrregues de la Guàrdia Civil. Tots tres imputats són d'ERC.

A diferència dels seus homòlegs de Fonollosa i Callús, en canvi, l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, del PDeCAT, no ha estat imputat. Pel que fa a Castellgalí (l'altre poble bagenc visitat per la Guàrdia Civil), la jutge no ha obert procediment contra cap dels membres del govern local, que són del PSC.

Es dóna el cas que Badia, Hernàndez i Pesarrodona havien denunciat prèviament l'actuació policial als seus respectius pobles, cadascun per delictes diferents.

El que va presentar més denúncies va ser l'alcalde callussenc Joan Badia, que va caure a terra per l'empenta d'un guàrdia civil. En total, va presentar tres denúncies: per atemptat a l'autoritat, pel robatori del seu ordinador personal (que era al col·legi electoral i que la Guàrdia Civil es va endur) i pels danys que va patir l'escola.

El primer tinent santjoanenc, Jordi Pesarrodona, agredit per la Guàrdia Civil a l'escola Joncadella, va presentar dues denúncies: per atemptat a l'autoritat i per lesions. Finalment, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, en representació de l'Ajuntament, va denunciar els danys que la Guàrdia Civil va causar al consistori.

No són els únics càrrecs electes, però, que van denunciar l'actuació policial de l'1 d'octubre. L'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, que va ser contusionat durant les càrregues de l'IES Quercus, també va presentar una denúncia per lesions. En el seu cas, però, no ha estat imputat per desobediència.

Ariso, precisament, va ser ahir un dels ferits que va visitar el forense al jutjat, per mostrar-li l'informe mèdic de les lesions. Una compareixença que aquests dies també estan fent els altres 50 bagencs lesionats per la Guàrdia Civil, que es van sumar a la denúncia col·lectiva del Col·legi d'Advocats de Manresa, i que està sent investigada per la mateixa jutge.