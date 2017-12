Millo ordena a l'Ajuntament de Sant Joan que torni a hissar la bandera espanyola

Al mig, el pal reservat per a la bandera espanyola, actualment buit

El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha enviat un requeriment a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada perquè torni a hissar la bandera espanyola a l'exterior de l'edifici consistorial, que va ser retirada fa uns mesos per l'equip de govern local, format per PDeCat i ERC.

El requeriment, que va arribar el 27 de novembre passat, donava a l'Ajuntament un termini d'un mes perquè «restablís la legalitat». Per aquest motiu, l'Ajuntament té temps fins al 27 de desembre per recol·locar la bandera espanyola. De moment, a l'exterior del consistori continuen onejant únicament la senyera i la bandera europea, però no l'espanyola.

El requeriment de Millo arriba després que l'únic regidor del PP al consistori, Josep Lluís Javaloyes, hagi denunciat en reiterades ocasions l'absència de la bandera.

D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Joan, com molts altres del país, també ha rebut un requeriment de la Junta Electoral perquè, durant la campanya, retiri de la façana consistorial totes les pancartes de suport als presos polítics.