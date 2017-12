Un tren envesteix un autobús escolar prop de Perpinyà i causa 4 morts

Un accident entre un autobús escolar i un tren en un pas a nivell a Millars, a la Catalunya Nord, ha provocat almenys quatre morts i 24 ferits greus (21 dels quals són estudiants i els tres restants viatjaven al comboi).



Segons informa France Info, el xoc s'ha produït a les quatre i deu de de la tarda quan, per causes que s'estan investigant, el comboi ha envestit per darrere l'autocar i l'ha partit en dos. El bus transportava estudiants d'entre 13 i 17 anys.







La Prefectura dels Pirineus Orientals ha activat el pla d'emergències i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat fins a 50 agents de la Gendarmeria, 80 Bombers i nombrosos equips. També s'ha posat en marxa un servei d'assistència psicològica per a les persones afectades i els familiars de les víctimes.