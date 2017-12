Investiguen si l'autor dels assassinats de Terol, Ígor el Rus, té relació amb el doble crim de Susqueda

La Guàrdia Civil està investigant si l'autor del triple assassinat de Terol i ex militar serbi, Norbert Feher, conegut com Ígor el Rus, té relació amb el doble crim de Susqueda (Selva). Feher, buscat a Itàlia per diversos assassinats, va matar a trets dos agents de la Guàrdia Civil i un veí a Albalate del Arzobispo . La policia està ara en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que es fan càrrec de la investigació del cas dos joves apareguts morts al pantà, per determinar si podrien estar relacionats. La parella del Maresme va desaparèixer quan feien una excursió a l'embassament el passat 24 d'agost i els seus cossos van apareixen surant a l'aigua gairebé un mes després. La noia tenia un tret al cap i el jove diverses ferides al tronc compatibles amb una arma de foc.

La Guàrdia Civil investiga si l'autor del tres assassinats de Terol el passat 5 de desembre podria tenir alguna relació amb el doble crim del pantà de Susqueda. Es tracta de Norbert Feher, conegut com Ígor el Rus, un ex militar serbi que va matar dos agents del cos que participaven un dispositiu per localitzar l'autor dels trets que van ferir dues persones més a Albalate del Arzobispo. El fugitiu també va matar un veí en una masia de la zona.

La policia està ara en contacte amb els Mossos d'Esquadra, que es fan càrrec de la investigació de la mort de la parella del Maresme, per intentar aclarir els fets.

La policia va localitzar Feher, de 36 anys, la matinada del 15 de desembre a Mirambel després d'establir un ampli dispositiu de recerca. El detingut va quedar a disposició del jutjat d'Alcanyís des d'on va declarar a l'Audiència Nacional per videoconferència. El jutge va decretar el seu ingrés al centre penitenciari de Terol. Se li imputen tres delictes d'assassinat i dos d'homicidi en grau de temptativa. Sobre Feher també consta una ordre de busca i captura internacional per altres assassinats i delictes comesos a Itàlia i Sèrbia.

Ara l'objectiu és determinar si podria estar relacionat amb el cas de Susqueda, tenint en compte que la noia apareguda morta al pantà tenia un tret al cap i el jove tenia diverses ferides al tronc compatibles amb una arma de foc. La parella va desaparèixer el passat 24 d'agost quan anaven a fer una excursió a la zona de l'embassament.

El vehicle en el que viatjaven va aparèixer uns dies després enfonsat al pantà amb una pedra a l'interior i uns excursionistes van trobar el caic que duien, també mig submergit i amb pedres.

Gairebé un mes després, van trobar els cossos dels joves. El del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins, que els investigadors sospiten que li van posar per intentar que el cos no surés. Ella no en portava, però no es descarta que la perdés dins l'aigua.