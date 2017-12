Detenen la conductora de l'autobús escolar de Millars per l'accident que va provocar sis morts

La conductora de l'autobús escolar que va xocar contra un tren a Millars, a la Catalunya Nord, dijous passat ha quedat detinguda i sota custòdia policial per tal d'esclarir la seva relació amb l'accident. La investigació policial segueix en marxa però els indicis recollits fins ara apunten a que les barreres del pas a nivell estaven abaixades en el moment de la col·lisió. Així ho indiquen testimonis que eren a l'altra banda de la carretera. La policia francesa ha fet aquest dimarts una reconstrucció dels fets per tal de poder saber si va fallar res en el mecanisme de l'encreuament entre carretera i via de tren. El fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts que la investigació també vol determinar si la conductora (ferida arran del xoc) tenia prou visibilitat. D'altra banda, Sant Feliu d'Avall acomiadarà les sis víctimes de l'accident en dues cerimònies aquest dimecres i dijous. Tarabeux també ha detallat que encara hi ha diversos joves en estat molt greu.

La hipòtesi d'un possible error de la conductora de l'autobús escolar pren força en el marc de la investigació que les autoritats franceses estan realitzant sobre el fatídic xoc entre el vehicle i un tren dijous passat. El fiscal de Marsella, Xavier Tarabeux, ha detallat en una conferència de premsa des de Perpinyà que "les constatacions materials" van "sobretot en el sentit que la barrera estava abaixada". Malgrat això, Tarabeux ha insistit que "la causa exacte" de l'accident encara està "per determinar".

Aquest dimarts al matí, un autobús de la mateixa empresa i idèntic al del xoc s'ha encarregat de reconstruir els fets. Les autoritats franceses han utilitzar un dron per tenir una visió més completa de la situació i determinar si hi havia la visibilitat suficient. La recreació s'ha allargat a l'entorn d'una hora i mitja, segons recullen diversos mitjans de comunicació francesos.

Tarabeux ha explicat que fins ara s'han interrogat a un centenar de testimonis. "La majoria d'ells", assegura, parlen de barreres abaixades però hi ha "una minoria" que apunten a que el pas a nivell no estava operatiu en el moment del xoc entre l'autobús i el comboi. Aquest migdia, la televisió pública francesa France 2 detallava que dels catorze testimonis adults a qui han pres declaració avui, la meitat afirmaven que la barrera estava baixada i l'altra meitat asseguraven tot el contrari.

Davant d'això, una de les hipòtesis de la investigació és que només s'hagués abaixat la barrera en l'altre sentit de circulació. Tot i que "en principi" el mecanisme funciona de manera idèntica, Tarabeux ha assenyalat que investigaran "tot el mecanisme" per si hi pot haver hagut algun error en els avisos sonors i lumínics. De fet, s'han localitzat restes de la barrera a l'autobús al punt on pertocaria que estigués tancada. Segons els investigadors, però, aquesta prova no és "concloent". "Això no vol dir que quedi provat que aquestes hi siguin per aquesta raó", alerta Tarabeux.

El factor del camp visual també serà clau per saber si la conductora podria no haver vist la barrera després d'incorporar-se a la via. El fiscal ha assenyalat que entre la intersecció des d'on venia l'autocar i el pas a nivell hi ha una distància de 23 metres. Un espai que, a priori, seria suficient per tenir visibilitat.

Per tal d'aclarir els fets, la conductora ha quedat detinguda aquest dimarts a l'espera que se li prengui declaració. De fet, aquesta no és la primera vegada que la policia la posa sota custòdia. La responsable de dirigir el vehicle escolar ja va declarar en un primer moment però la seva intervenció va ser "breu", segons ha explicat el fiscal. L'objectiu és ara aconseguir més detalls per saber què va passar.

Aquest matí, el primer ministre francès, Edouard Philippe, ha parlat del cas a l'Assemblea Nacional. Philippe ha explicat que el pla per millorar la seguretat dels passos a nivell no contemplava adequar aquest punt en concret de la Catalunya Nord perquè no s'hi veien indicis de manca de seguretat. Els diputats francesos han guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes.

Actes de record a la memòria de les víctimes



El balanç actual del xoc entre un tren i un autobús escolar és de sis joves morts però també hi ha diversos adolescents ferits i amb pronòstic reservat. Sant Feliu d'Avall ha previst actes de record a les víctimes entre aquest demà i dijous. Aquest dimecres hi haurà la capella ardent a la sala polivalent del complex esportiu de Sant Feliu, entre les onze del matí i les cinc de la tarda.

La cerimònia es farà dijous al mateix lloc, a partir de dos quarts de deu del matí. L'acte es podrà seguir des de l'exterior i a porta tancada per la premsa. L'enterrament es farà estrictament en l'àmbit familiar.