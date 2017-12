Junts per Catalunya afegeix nous delictes a la denúncia contra Sáenz de Santamaría a la Fiscalia per prevaricació

Junts per Catalunya ha afegit nous delictes a la denúncia que ha presentat aquest dilluns contra la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. La formació independentista encapçalada des de Brussel·les per Carles Puigdemont havia anunciat que la denunciaria per prevaricació, després que la vicepresidenta es vanés en un acte electoral d'haver "escapçat" els líders independentistes. Finalment, però, la denúncia també recull els delictes d'usurpació d'atribucions, de tràfic d'influències, d'abús d'autoritat i de malversació de cabals públics.

En l'escrit presentat a la Fiscalia els lletrats de Junts per Catalunya afirmen que no és la primera vegada que Sáenz de Santamaría "es posa a la boca l'existència d'interpretacions legals que després venen ratificades amb una discutible fonamentació jurídica per part d'òrgans judicials la designació dels quals ve relacionada directament o indirecta amb la capacitat d'influir del Partit Popular".

El mateix text subratlla que "tampoc és la primera vegada" que es coneixen "indicis" de presumpta manipulació o intervenció de la Fiscalia o del Poder Judicial per part de responsables del govern del Partit Popular, "com va ser el cas destacable de les conegudes declaracions de l'aleshores ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz assumint literalment que podia afinar un expedient davant la fiscalia".

I en aquest sentit la denúncia també afirma que "en altres tantes ocasions" s'ha "constatat públicament" que les decisions d'òrgans que han d'actuar de forma independent del poder executiu o legislatiu, com és el cas de la Fiscalia, "venien precedides d'anuncis per part de líders del Partit Popular".

Per tot plegat consideren que els fets que es relaten a la denúncia poden fer "sospitar" d'una actuació "coordinada i sistemàtica" del govern del PP amb l'objectiu de "liquidar" adversaris polítics que "mereixeria també una exhaustiva investigació criminal".