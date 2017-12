El detingut per punxar rodes de camions a l'AP-7 és un mosso fora de servei

El detingut per punxar les rodes de desenes de camions i furgonetes a l'AP-7 al Vallès és mosso d'esquadra. Es tracta d'un agent que estava fora de servei des del setembre. Avui està previst que passi a disposició judicial.

L'arrestat és un veí de Montmeló, de 51 anys. La policia ha informat a Afers Interns, que li ha obert un expedient disciplinari i l'ha suspès de les seves funcions.

Cal recordar que ahir els Mossos van informar de la seva detenció arran dels incidents que van tenir lloc el passat 1 i 5 de desembre a l'AP-7 quan diversos camions van punxar les rodes mentre circulaven. I van afirmar que s'ha conclòs que els fets van ser provocats intencionadament.



El passat 5 de desembre quan per segona vegada diversos camions quedaven afectats amb les rodes punxades mentre circulaven per aquesta via, els mossos van recollir diversos indicis al lloc dels fets que fruit de la investigació els va permetre localitzar el presumpte autor dels fets.



Els investigadors conclouen que el detingut, que en tot moment va actuar individualment, va cometre els fets de forma intencionada i premeditada. Es calcula que una cinquantena de camions haurien patit danys per les accions del detingut. La investigació continua oberta per tal d'aclarir els motius pels quals hauria actuat.