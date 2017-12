Les dones deixen de ser el «sexe dèbil», segons la RAE

El director de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), Darío Villanueva, presenta avui les més de 3.000 esmenes i addicions a l'edició digital del "Diccionari de la Llengua Espanyola" que van ser aprovades pel ple d'aquesta institució la setmana passada. Algunes de les propostes de modificació de la vintena tercera edició del diccionari que van ser portades al ple consisteixen en la inclusió de paraules com "postveritat", "heteropatriarcat" o "aporofòbia".

Com ja va anunciar el director de la RAE el passat mes de juny, el terme "postveritat" apareixerà com neologisme - "post-truth", en anglès- en la versió en línia del "Diccionari de la Llengua Espanyola" (DLE) per definir aquella informació o asseveració que no es basa en fets objectius, "sinó que apel·la a les emocions, creences o desitjos del públic".

Així mateix, el diccionari inclourà en la definició de l'expressió "sexe dèbil" el matís que s'utilitza "amb intenció despectiva o discriminatòria".

El ple dels acadèmics és l'òrgan encarregat de prendre les decisions que afecten el "Diccionari" i compta per a això amb l'ajuda de l'Institut de Lexicografia, a més de consensuar les modificacions amb les altres 22 acadèmies de la llengua espanyola que hi ha al món .

Va ser fa tres anys quan la RAE va publicar l'última edició del diccionari, que fa la número 23, que ara es modifica en la seva edició digital.

El diccionari en línia va tenir més de 801 milions de consultes durant 2016 (a una mitjana de 70 milions al mes i més de 2 milions al dia), segons les dades de la Reial Acadèmia.

En l'acte de presentació de les modificacions introduïdes participarà també l'acadèmica directora del "Diccionari de la llengua espanyola", Paz Bataner.