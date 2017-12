Mundó, Turull i Rull visiten Junqueras, Forn i els 'Jordis' a la presó

Els consellers destituïts Carles Mundó, Jordi Turull i Josep Rull visitaran aquest dimecres, aprofitant la jornada de reflexió abans de les eleccions d'aquest dijous, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que es troben ingressats a les presons d'Estremera i Soto del Real, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN.



Mundó ha publicat a primera hora del matí una foto al Twitter de camí a Madrid des de l'AVE explicant que es dirigia a Madrid per fer aquestes visites. "Els explicaré com els estima la bona gent i que demà també pensarem molt en ells i en les seves famílies #Usvolemacasa", ha escrit Mundó, que viatja separadament de Rull i Turull. Els tres faran podran fer les visites en la seva condició d'advocats.





Torno a Madrid per visitar l´Oriol Junqueras i en Quim Forn a Estremera i els Jordis a Soto del Real. Els explicaré com els estima la bona gent i que demà també pensarem molt en ells i en les seves famílies. #UsVolemaCasa pic.twitter.com/dz5nJeq0Vx — Carles Mundó (@CarlesMundo) 20 de diciembre de 2017

Mundó, Rull i Turulldel 21-D. L'exconseller de Justícia ja va visitar Junqueras el passat 10 de desembre –va prometre fer-ho almenys un cop per setmana- mentre que els altres dos serà la primera vegada que tornen al centre penitenciari.