El tren accidentat a EUA anava a 80 quilòmetres més del límit

El tren que va descarrilar dilluns a DuPont i va caure sobre una autopista a l'estat de Washington, al nord-oest dels EUA, circulava a 128,7 quilòmetres per hora en una zona on havia d'anar a 48,2 quilòmetres per hora, segons dades oficials.

La portaveu de la Junta Nacional de Seguretat en el Transport, T. Bella Dinh-Tsar, va dir que les dades van ser obtingudes de la caixa negra del tren.

En el sinistre van morir almenys tres persones i una desena van resultar ferides quan viatjaven entre Seattle i Portland.