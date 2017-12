Cadena perpètua per a 15 militars pel cop d'estat de Turquia del juliol del 2016

Un tribunal turc va condemnar ahir a cadena perpètua 15 militars acusats d'haver participat durant el fallit cop d'estat del juliol del 2016 a la presa de l'oficina provincial del partit governamental, l'islamista Justícia i Desenvolupament (AKP). Els militars van ser considerats culpables de «conspirar per eliminar, mitjançant la força i violència, l'ordre constitucional de la República de Turquia».

Els jutges van imposar a quatre dels acusats –dos comandants i dues capitanes– la màxima pena possible a Turquia, coneguda com a cadena perpètua agreujada, per no trobar signes de penediment. Els altres onze, de rangs inferiors, van rebre simples cadenes perpètues, a l'apreciar el tribunal el seu comportament durant el judici, informa la cadena turca NTV. Tots els acusats ja havien estat expulsats de la carrera militar poc després de ser detinguts després de fallar l'aldarull del 15 de juliol del 2016.

El novembre, un tribunal va pronunciar sentències molt similars a 28 exmilitars, considerats culpables de prendre l'aeroport de Sabiha Gökçen, a Istanbul.