Desarticulen un grup internacional que robava en cases i exportava el botí

Els Mossos d'Esquadra i la Gendarmeria francesa han desarticulat un entramat internacional dedicat a robar en domicilis i a revendre el material sostret, en alguns casos exportant-lo a tercers països, en una operació en la qual han estat detingudes 24 persones.

Segons van informar els Mossos d'Esquadra, des que es va iniciar la investigació el 2016 s'ha seguit el rastre de la banda de presumptes lladres, a la qual s'atribueixen 70 robatoris a França i 20 més a Catalunya, la majoria en domicilis, d'on s'enduien joies i rellotges d'alta gamma.

L'operació conjunta, emparada per l'Europol, ha permès desmantellar, d'una part, una banda integrada per persones d'origen xilè que es dedicaven presumptament a perpetrar els robatoris i, per l'altra, una xarxa d'algerians que s'encarregaven de comprar-los el botí i exportar-lo a tercers països, com Turquia.