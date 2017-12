La distribució de la Grossa de Cap d'Any creix el 25% i les vendes a la xarxa el 140%

La Grossa de Cap d'Any ha distribuït 30 milions de bitllets, un 25% més respecte a l'any passat per aquestes mateixes dates. Així, els punts de venda d'aquesta loteria han augmentat la demanda de bitllets del sorteig que tindrà lloc el 31 de desembre, tot i que encara no se sap quants se n'han venut, ja que aquestes dades es tanquen a l'últim moment per si se'n retornen.

Sí que se saben, però, les xifres de venda per Internet, que s'ha més que doblat respecte al 2016 per aquestes dates, amb un increment del 140%. Les participacions reservades, tres milions, han augmentat el 130% (totes les dades són tancades el 19 de desembre). El nombre d'associacions que aquest any han demanat participacions s'ha pràcticament doblat, amb un total de 1.575, mentre que l'any passat en van ser 821 (un 92% més). Són sobretot AMPA, clubs esportius, bars i botigues que fan participacions per als clients i empreses.