Escorcollen una llibreria de Barcelona en un cop contra una xarxa de pronografia infantil

Els Mossos d'Esquadra van escorcollar ahir una llibreria del centre de Barcelona a la recerca de vídeos de pornografia infantil, en el marc d'una operació policial contra la venda i tinença d'aquest tipus de material videogràfic en la qual són investigades nou persones. Segons fonts pròximes a la investigació, l'operació, que està sota secret de sumari, és la segona fase de l'operació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil que el 2016 va donar un cop a una productora de Tortosa que utilitzava menors tutelats, captats als carrers, per elaborar pornografia infantil.

Per ordre judicial, els agents van escorcollar ahir una llibreria, situada al barri barceloní de l'Eixample, després de constatar que aquest establiment havia adquirit material a la productora de Tortosa, que es dedicava a confeccionar pornografia de tota mena, no només infantil. Els agents van intervenir material pornogràfic fabricat per la productora, que ara examinaran per descobrir si hi figuren imatges de contingut pedòfil.

La primera fase de l'operació, que va culminar l'agost de l'any 2016 amb la detenció de set persones, va permetre desarticular una xarxa que es dedicava a gravar i produir vídeos de pornografia infantil a escala industrial, que després distribuïa per tot el món, utilitzant desenes de nens de 15 anys desemparats que eren captats als carrers de Catalunya i el País Valencià.