La Junta Electoral fa tapar vuit pintures on es veuen polítics d'una exposició de Balaguer

L'artista balaguerina Aida Marro ha hagut de tapar vuit de la vintena de quadres que es poden veure, des del passat 9 de desembre, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Balaguer, que aquest dijous acull una de les meses electorals del 21D. Ho ha fet a instàncies de la Junta Electoral, que ja li va requerir dos cops la setmana passada i que uns quinze minuts abans de l'obertura del col·legi li ha tornat a demanar. La balaguerina els ha cobert amb bosses de les escombraries i, en un primer moment, ha enganxat uns papers a sobre on es podia llegir "Estem de dol" i "Els retaules sempre seran nostres" però també els ha hagut de retirar.

L'artista, davant d'aquests fets, s'ha mostrat "indignada" perquè tot plegat ho considera com un atac a la llibertat d'expressió. A més, segons ha denunciat, li han prohibit entrar a l'espai amb l'argument que si ho feia impugnarien tots els vots de la mesa. Marro ha explicat que dimecres de la setmana passada li van notificar per primer cop que havia de tapar o retirar les vuit obres on es veu la imatge de diversos dirigents polítics, com ara Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Pablo Iglesias o Inés Arrimadas, com a element principal d'unes reproduccions de retaules romànics del segle X.

En aquest sentit, ha assegurat que la finalitat de la mostra, que es podrà visitar fins a finals del mes de gener, no és política, sinó mostrar com els dirigents, que per ella són una icona, serien representats en el context de l'època.

Per la seva banda, les Juntes Electorals Provincials han indicat aquest migdia que la jornada electoral transcorre sense incidències destacables. En el cas de Lleida i Tarragona, les Juntes Electorals han avisat algunes meses que les butlletes de la candidatura retirada de Diàleg Republicà no podien estar a disposició dels votants. Així mateix, a Tarragona també s'han rebut queixes per propaganda a l'entorn d'alguns col·legis electorals.

També, la Junta de Zona de Figueres ha indicat que a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós a causa de les falta de brides per precintar les urnes, s'ha retardat l'obertura de la mesa i s'ha acordat prorrogar la jornada electoral i el tancament del col·legi. Així mateix, la Junta de Zona d'Olot ha cordat prorrogar 40 minuts l'horari de votació en una mesa de la capital de la Garrotxa per una incidència que ha obligat a interrompre la votació.