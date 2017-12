La mort del cardenal Law fa reviure el patiment de víctimes de pederastes

La mort a Roma del cardenal Bernard Law, assenyalat com a encobridor de casos de capellans pederastes quan era arquebisbe de Boston (EUA) del 1984 al 2002, va fer reviure ahir el patiment de centenars de víctimes i familiars per l'escàndol que va sacsejar els fonaments de la Església Catòlica.

«Espero que les portes de l'infern estiguin ben obertes per donar-li la benvinguda», va dir Alexa MacPherson, víctima dels abusos, després de conèixer la mort de Law, en declaracions al diari The Boston Globe, que va revelar els abusos i el seu encobriment per la jerarquia eclesiàstica. Per la seva banda, Phil Saviano, que va patir abusos d'un capellà quan era nen a la ciutat de Worcester, a 80 quilòmetres a l'oest de Boston, va assenyalar que la mort de Law hauria de ser un alleujament, ja que «és una persona menys que recorda les seves experiències», encara que va reconèixer que reobre velles ferides.

«Va estar en una posició tan adequada per fer tant bé per tanta gent. I, no obstant, va decidir que la reputació i protecció d'aquests més de 200 capellans pederastes era més important que el benestar de milers de nens i feligresos», va afirmar Saviano en un comunicat.

Aquesta història va tornar a ser actualitat a escala mundial amb la projecció de la pel·lícula Spotlight (2015), que narra la investigació periodística que va destapar el cas i que va situar Law com a «figura central», i que va ser guardonada amb l'Oscar a la millor pel·lícula de la Acadèmia de Hollywood el 2016.